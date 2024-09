Com efeito suspensivo, Nestor e Sabino poderão reforçar São Paulo contra o Cruzeiro

O São Paulo obteve efeito suspensivo para o zagueiro Sabino e ao meia Rodrigo Nestor, nesta quinta-feira, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e desta forma os dois atletas poderão reforçar a equipe no jogo de domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Sabino e Nestor foram suspensos após brigas no clássico contra o Palmeiras no mês passado. O zagueiro foi punido com cinco jogos de suspensão por ter agredido um funcionário do Palmeiras, enquanto o meia recebeu punição de quatro partidas por ter brigado com o palmeirense Zé Rafael.

Os dois jogadores poderão atuar até serem julgados pelo Tribunal Pleno. Cabe ainda ao São Paulo recorrer para tentar diminuir ainda mais a punição.

O São Paulo é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. As equipes só estão atrás de Botafogo (50), Fortaleza (48) e Palmeiras (47).