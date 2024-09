Rafinha aponta 'bobeira em casa' como responsável pela queda na Copa do Brasil

Um dos líderes do São Paulo, o lateral-direito Rafinha apontou a derrota para o Atlético-MG no MorumBIS como a responsável pela eliminação da equipe na Copa do Brasil, após o empate sem gols nesta quinta-feira, na MRV Arena, em Belo Horizonte.

"Jogo difícil, dois jogos iguais, bem disputados. Saímos da competição com um gol no último minuto em casa. Foi uma bobeira, mas faz parte", disse Rafinha em entrevista após o jogo ainda no gramado.

O defensor aproveitou para elogiar a disposição do time na partida e tentou motivar o grupo, lembrando que a equipe está bem no Brasileirão (sexto lugar) e disputa as quartas de final da Copa Libertadores frente ao Botafogo, com o primeiro jogo na semana que vem no Rio.

"Parabéns para a equipe, se entregou. Temos que nos concentrar no Brasileiro e na Libertadores", disse o experiente jogador. Antes do duelo com o Botafogo, o São Paulo volta a campo no domingo, às 18h30, no Mineirão, diante do Cruzeiro.