Novorizontino defende liderança e Ponte Preta faz duelo direto com o Ituano na Série B

A tabela da Série B do Campeonato Brasileiro será movimentada de cima a baixo com o início da 26ª rodada. Nesta sexta-feira, serão disputados três jogos, incluindo dois confrontos paulistas: Novorizontino x Botafogo e Ponte Preta x Ituano.

O Novorizontino jogará em casa para defender o posto mais alto da tabela. O jogo diante do Botafogo será realizado às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Líder com 44 pontos, o Novorizontino está há dez jogos invicto em casa, sendo cinco vitórias e cinco empates. O Botafogo, há quatro jogos invicto, se afastou um pouco da zona de rebaixamento ao alcançar 30 pontos, mesmo com um jogo atrasado, diante do Guarani.

Mais tarde, às 21h30, Ponte Preta e Ituano duelam no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Há seis jogos sem vencer, o time campineiro está com 29 pontos e busca recuperação após voltar a ser ameaçado pelo rebaixamento. O Ituano é justamente o time que abre o Z-4, em 17º, com 25 pontos, mas chega motivado após vencer o Mirassol por 3 a 2, em casa.

No mesmo horário, Goiás e Avaí duelam no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). O Avaí, que vem de derrota para o Sport, por 2 a 0, tem 37 pontos e quer se aproximar do G-4, fechado pelo Vila Nova, com 42. Já o Goiás está no meio da tabela, em 11º, com 33 pontos, há três jogos sem vencer.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

19h

Novorizontino x Botafogo

21h30

Goiás x Avaí

Ponte Preta x Ituano