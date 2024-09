Beatriz Comanche perde disputa do bronze no Grand Prix e equipe alternativa de judô decepciona

O judô brasileiro voltou aos tatames nesta sexta-feira após fazer bonito nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nos quais ganhou um ouro (Beatriz Souza), uma prata (Willian Lima) e dois bronzes (Larissa Pimenta e por equipes mistas). Mas, com uma escalação alternativa, viu apenas Beatriz Comanche se destacar ao ir até a disputa do bronze, caindo diante de francesa no Grand Prix da Croácia, em Zagreb.

Jovem de apenas 20 anos, Beatriz Comanche fez bonito em sua primeira competição internacional pela seleção principal. A atleta da categoria até 57kg disputou cinco lutas em Zagreb e flertou com a medalha de bronze, perdida por ippon diante da francesa Martha Fawaz.

O quinto lugar final, contudo, foi motivo de orgulho para a representante da nova safra de judocas que deve brilhar nos próximos anos. O Brasil já inicia um processo de renovação na seleção e levou uma equipe bastante modificada para Zagreb.

Antes de ser superada por Martha Fawaz, Beatriz Comanche passou pela britânica Lanina Solley, por ippon, na estreia, e nas oitavas diante de Jana Ziegler, da Alemanha, por forçar o acúmulo de punições à rival. Nas quartas, ela acabou superada pela local Ana Viktorija Puljiz - terminou com a prata, também por punições. Na repescagem, forçou três punições à israelense Maya Leopold.

Além de Beatriz Comanche, apenas Ronald Lima conseguiu celebrar triunfos em Zagreb. Outra revelação, de 19 anos, ele ganhou dois combates nas eliminatórias da categoria até 66kg.

Ronald passou pelo norte-americano Ari Berliner, com um waza-ari, na estreia, e bateu o ucraniano Vadym Chernov, com ippon, nas oitavas. O judoca acabou levando um waza-ari nas quartas do britânico Michael Fryer e acabou caindo na repescagem, no golden score, por acúmulo de punições diante do israelense Eran Fiks.

No ligeiro masculino (até 60kg), Michel Augusto e Diego Ismael, representantes do Brasil em Paris-2024, acabaram decepcionando e caindo logo na estreia. No feminino, Gabriela Conceição (até 52kg) caiu nas oitavas e Shirlen Nascimento (até 57kg) venceu um combate e também se despediu da competição nas oitavas.