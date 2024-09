Borussia Dormund derrota o Heindenheim e assume a liderança provisória do Campeonato Alemão

Em um jogo bastante movimentado e que teve quatro gols nos primeiros 45 minutos, o Borussia Dortmund desbancou o Hendeinheim, sensação deste início de Campeonato Alemão, ao vencer o duelo por 4 a 2 nesta sexta-feira, em confronto que abriu a 3ª rodada.

Com o triunfo, a equipe do técnico Nuri Sahin dorme provisoriamente na liderança do torneio com sete pontos. O Heidenheim, que abriu a jornada com 100% de aproveitamento , permanece com seis.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela competição. O Borussia visita o Stuttgart no domingo. Um dia antes, o Heidenheim recebe o Freiburg em busca da reabilitação no torneio.

Diante do time de melhor campanha neste início de Campeonato Alemão, o Borussia entrou ligado na partida, imprimiu um ritmo avassalador, e com 15 minutos abriu uma vantagem de dois gols. Aos 10, Malem aproveitou boa jogada de Adeyemi e inaugurou o placar.

O Heidenheim continuou cometendo erros infantis e viu o adversário ampliar cinco minutos depois. Após um erro defensivo, Malen tocou para Brandt que acionou Adeyemi. Ele chutou com categoria e fez 2 a 0.

O Heidenheim encaixou a marcação e conseguiu controlar o ímpeto do rival. Com mais iniciativa para chegar ao ataque, o time visitante conseguiu descontar aos 38. Após jogada pela direita, Traoré cruzou na medida para o cabeceio de Pieringer.

A resposta do Borussia, no entanto, foi letal. Em rápida investida, Ryerson escapou da marcação e cruzou rasteiro. Guirassy deixou a bola passar e Adeyeme fez o seu segundo gol no duelo decretando 3 a 1.

O segundo tempo foi marcado pela intensidade. O Borussia chegou a marcar o quarto gol, mas o lance foi invalidado pelo juiz por toque na mão de Gross. Aos 28, um pênalti sofrido por Kaufmann recolocou o Heidenheim na partida. Breunig bateu forte, no canto, e diminuiu a diferença: 3 a 2.

A partir daí, o confronto ficou dramático. O Borussia se fechou e suportou a pressão do adversário. Nos acréscimos, houve tempo para mais um para os donos da casa. De pênalti, Emre Can cobrou no meio do gol e fechou o triunfo em 4 a 2.