Novorizontino bate Botafogo-SP e mantém liderança da Série B em jogo cheio de expulsões

O Novorizontino venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, em partida cheia de expulsões realizada na noite desta sexta-feira, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nome do jogo, Waguininho marcou duas vezes, mas também acabou recebendo cartão vermelho, junto com Luisão, Wallison e Neto Pessoa.

Com o resultado, o Novorizontino chegou aos 47 pontos e deu um passo importante rumo ao acesso. O time segue na liderança e pode terminar a rodada com uma vantagem de quatro pontos para o segundo colocado, que atualmente é o Santos. Mirassol e Vila Nova completam o G-4. O Botafogo-SP estacionou nos 30 pontos e ficou no 13º lugar.

Novorizontino e Botafogo-SP fizeram um jogo bastante movimentado. Logo aos cinco minutos, Sabit arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave do goleiro Jordi. Aos sete, Pablo Dyego bateu cruzado e João Carlos segurou sem dificuldade. No minuto seguinte, Reverson errou na defesa e Douglas Baggio encontrou Alexandre Jesus em boas condições, mas Jordi apareceu para salvar o time da casa.

O primeiro gol aconteceu aos 10 minutos. Rodrigo Soares cobrou escanteio e Waguininho tocou de cabeça, no canto do gol do Botafogo para abrir o placar. O jogo ficou quente e cheio de cartões amarelos. Aos 20 minutos, Douglas Baggio fez jogada de velocidade e Jordi defendeu novamente.

A partida começou a mudar aos 25 minutos, quando Luisão derrubou Victor Andrade e o árbitro interpretou que o jogador do Botafogo teria uma oportunidade real de empatar o placar. Com um a mais, o Botafogo-SP criou oportunidades de balançar as redes, mas a vantagem numérica não durou muito tempo. Atrasado na jogada, Wallison recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.

Na reta final do primeiro tempo, Waguininho marcou o segundo do Novorizontino. O atleta recebeu de Rodrigo Soares e mandou uma bomba para ampliar a vantagem do Novorizontino. Antes do final, Douglas Baggio ainda acertou o travessão de Jordi, dando movimentos finais para uma primeira parte movimentada.

O que sobrou de oportunidades no primeiro tempo, faltou no segundo. O Botafogo-SP até tentou chegar com Bernardo Schappo, mas ele errou a finalização. Aos 18 minutos, o atacante Neto Pessoa foi expulso após recomendação do VAR. Ele agrediu Sabit na jogada.

Novamente com vantagem numérica, o Botafogo-SP tentou colocar uma pressão no Novorizontino. Aos 35, Fillipe Soutto aproveitou sobra na entrada da área e mandou uma bomba, mas a bola subiu demais. Nome do jogo, Waguininho também foi expulso. Aos 36 minutos, o atleta, que já tinha cartão amarelo, recebeu o vermelho após se envolver em confusão. O jogo seguiu movimentado até os minutos finais.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Brusque, novamente em casa. A partida acontece na terça-feira, às 19h. O Botafogo-SP entra em campo para enfrentar o Santos, na quinta-feira, ás 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 BOTAFOGO-SP

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, César Martins, Reverson e Rodrigo Soares (Dantas); Eduardo (Danilo), Geovane (Willian Farias) e Waguininho; Rodolfo (Marlon), Neto Pessoa e Pablo Dyego (Igor Formiga). Técnico Eduardo Baptista.

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Emerson Ramon (Pedro Costa), Matheus Costa (Fillipe Soutto), Bernardo Schappo (Ronald Camarão) e Wallison, Sabit (João Abdulai), João Costa (Gustavo Bochecha) e Patrick Brey (Bruno Marques); Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Waguininho aos 11 e aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reverson, Jordi e Waguininho (NOV); Wallison e Carlos Manuel (BOT).

CARTÕES VERMELHOS - Luisão, Waguininho e Neto Pessoa (NOV); Wallison (BOT).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 112.900,00.

PÚBLICO - 7.312 pessoas.

LOCAL - Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP).