Brasil mostra grande repertório e faz 10 a 0 em Cuba na estreia da Copa do Mundo de Futsal

Em busca do hexa e com a intenção de quebrar um jejum de 12 anos sem vencer a Copa do Mundo de futsal, a seleção brasileira estreou na edição de 2024, realizada em Uzbequistão, com goleada sobre Cuba por 10 a 0, neste sábado, no Complexo Esportivo de Bucara. Marcel e Marlon foram os destaques da partida, com três gols cada.

A goleada na estreia confirma o favoritismo do Brasil no Grupo B, que teve também a vitória da Tailândia por 2 a 1 sobre a Croácia. O atual campeão, a seleção de Portugal só estreia na segunda, contra o Paraná. Vice na Colômbia, a Argentina pega a Ucrânia neste domingo.

"Feliz pelos gols, mas principalmente com a vitória. Precisamos entender o adversário nos três primeiros minutos, mas nos adaptamos bem ao jogo e fizemos um grande placar que será importante mais para frente. Podem esperar um time competitivo. Vamos tentar fazer jogadas bonitas, mas buscamos ser campeões, independente da forma de jogar", disse Marcel à CazéTV.

O nervosismo de disputar uma partida de Copa do Mundo estava evidente no rosto dos jogadores das duas seleções, mas o Brasil foi aos poucos colocando a bola no chão e mostrando toda a sua habilidade em quadra. Com menos de dois minutos de bola rolando, abriu o placar. Marcel, artilheiro da liga espanhola, recebeu na direita, após boa jogada de Pito no lado oposto, cortou o defensor e chutou forte para fazer 1 a 0.

O gol deu tranquilidade para a seleção brasileira, que passou a atacar sem desespero. Mesmo assim, levou um susto, quando Morejon acertou a trave. Do outro lado, Rueda foi realizando uma defesa atrás da outra e evitando que Cuba ficasse ainda mais em desvantagem. O panorama, no entanto, mudou com as primeiras substituições do Brasil.

Arthur entrou muito bem na partida, fez linda jogada pela direita e rolou para Neguinho marcar a nove minutos do fim da primeira etapa. O terceiro do Brasil saiu em um lance idêntico. Desta vez, foi Marlon que empurrou para o gol vazio. A seleção estava tão confortável em quadra que Felipe Valério recebeu na esquerda, trouxe para dentro e chutou rasteiro para fazer mais um. Lá atrás, William fez uma linda defesa, à queima-roupa, em um contra-ataque de Cuba.

O segundo tempo foi um passeio da seleção brasileira, que fez o quinto, a 17 minutos do fim, em um chute de chapa de Marcel. O gol desmotivou Cuba, que passou a assistir o Brasil. O sexto era questão de tempo e saiu em um chute de longa distância de Marlon.

Faltava o gol do eleito melhor jogador do mundo, que resolveu deixar a sua marca em um lance de gênio. Ele driblou o marcador, com direito a pedalada, e fez o sétimo. O "garçom" da partida fez o oitavo. Arthur costurou a marcação e ampliou o marcador a favor do Brasil: 8 a 0.

Mostrando muita força coletiva, o Brasil ainda fez o nono com Marcel, após uma linda troca de passes. A goleada foi decretada com um golaço de calcanhar de Marlon, que contou com uma falha de Perez. No fim, por muito pouco, Marlon não fez mais um, de bicicleta.

O Brasil volta a campo na terça-feira, às 12h, pelo horário de Brasília, para enfrentar a Croácia, no Complexo Esportivo de Bucara, no Uzbequistão. No mesmo dia e local, Cuba desafia a Tailândia, às 9h30.