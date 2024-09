Bayern massacra lanterna Kiel por 6 a 1 fora de casa e mantém 100% no Campeonato Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique não teve pena e atropelou o lanterna Kiel no Holstein-Stadion por 6 a 1. Com a vitória, os bávaros mantêm os 100% de aproveitamento com três jogos e três vitórias. Musiala começou o massacre logo a um minuto de jogo, marcando após passe de Harry Kane, que ampliaria aos sete. Remberg marcou contra aos 13 e Kane anotou mais um aos 43 minutos. Olise fez o quinto aos 20 minutos do segundo tempo. Gigovic descontou aos 31, mas Kane deu números finais em cobrança de pênalti nos acréscimos.

No próximo sábado, o Bayern visita o Werder Bremen na Weserstadion. O lanterna Holstein Kiel encara o Bochum -também no sábado, - no Rewirpower Stadion.

O Wolfsburg perdeu de 2 a 1 em casa, na Volkswagen Arena, para o Frankfurt, e segue na décima posição com 3 pontos. A equipe visitante pulou para o sexto lugar, com seis pontos e dois gols Marmoush, que marcou aos 30 do primeiro tempo e aos 37 do segundo - Baku descontou para os anfitriões aos 31 do segundo tempo. O próximo jogo do Wolfsburg será no domingo (dia 22) contra o Bayer Leverkusen fora de casa, na BayArena. O Frankfurt enfrenta o Borussia Mönchengladbach em casa, no Deutsche Bank Park.

Em um jogo com poucas emoções, o RB Leipzig empatou em casa em 0 a 0 com o Union Berlim. O resultado deixa a equipe em terceiro no Alemão - sete pontos em três jogos, enquanto os berlinenses sobem para o oitavo lugar, com 5 pontos. O Leipzig joga a próxima partida pelo Campeonato Alemão fora de casa, no Millerntor-Stadion, do St. Pauli, em Hamburgo - região norte da Alemanha. O Union Berlim encara o Hoffenheim no seu estádio, o An der Alten Försterei, localizado no distrito de Köpenick, na capital alemã.

O Borussia Mönchengladbach perdeu em casa por 3 a 1 para o Stuttgart e segue em 11º no campeonato. Os visitantes foram a quatro pontos, na nona posição. O placar foi aberto por Deniz Undav, pelos visitantes, aos 21 minutos do primeiro tempo. Plea empatou aos 27, mas o time da casa não resistiu após levar dois gols em seguida de Demirovic - aos 13 e 16 minutos do segundo tempo, respectivamente. O Stuttgart enfrenta o Borussia Dortmund na MHPArena no domingo (22).

O Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Hoffenheim e goleou os anfitriões por 4 a 1 na PreZero Arena. Os visitantes subiram para sete pontos e ocupam a quinta colocação na classificação. Com a derrota, o Hoffenheim segue em 12º com três pontos. O time do técnico Xabi Alonso não perdoou e aos 30 minutos já vencia o jogo por 2 a 0 (gols de Terrier, aos 17, e Boniface, aos 30. Berisha descontou aos 37. O Leverkusen seguiu dominando as ações do jogo no segundo tempo e ampliou aos 32 minutos com Wirtz (pênalti) e novamente com Boniface, aos 30. No domingo (22), o atual campeão encara o Wolfsburg. O Hoffenheim viaja a Berlim para enfrentar o Union no próximo sábado.

O Freiburg derrotou o Bochum por 2 a 1 em casa, no Stade Europa-Park, e subiu para a sétima posição, com seis pontos. O Bochum é o vice-lanterna (17º) com nenhum ponto em três jogos. Boadu marcou o gol dos visitantes aos 45 do primeiro tempo, mas a equipe não resistiu no segundo tempo e levou uma virada relâmpago com dois gols de Adamu - aos 13 e 16 minutos, respectivamente. No próximo sábado, o Freiburg enfrenta o Heidenheim na Voith-Arena. O Bochum encara o lanterna Holstein Kiel no próximo sábado, no Rewirpower Stadion.