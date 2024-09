Brusque vence Vila Nova na estreia de Marcelo Cabo e respira na luta contra o rebaixamento

Depois de duas partidas e na estreia do técnico Marcelo Cabo, o Brusque respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer o Vila Nova por 3 a 1, neste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida aconteceu no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

A vitória começou a ser construída com um golaço de Dentinho logo aos 40 segundos do primeiro tempo. Diego Mathias e Keké fizeram os outros gols e Elias diminuiu para o Vila Nova. O triunfo tira o time catarinense da vice-lanterna. Com 26 pontos está na 18ª posição. O técnico Marcelo Cabo estreou no lugar de Luizinho Vieira e tenta repetir o feito que realizou recentemente no comando do Floresta-CE na Série C, salvando a equipe cearense do rebaixamento para a Série D em 2025. Quando assumiu o time do Ceará, as chances de queda eram de 97%.

Do outro lado, o Vila Nova, apesar da derrota, ainda se garante no grupo dos quatro primeiros. Com 42 pontoS e na quarta colocação, o time goiano, porém, pode ver ao término da rodada, Sport e Ceará encostarem na luta pelo acesso.

A partida nem bem tinha começado e o time da casa abriu o placar. Antes do primeiro minuto, aos 40 segundos, Dentinho marcou um golaço. Ele recebeu na intermediária e bateu com força, a bola resvalou no travessão antes de entrar.

Antes dos cinco, o Brusque ainda perdeu o zagueiro Éverton Alemão, lesionado, que deu lugar para Ianson. A bruxa estava solta no time da casa e aos 22, o Brusque perdeu mais um defensor: Mateus Pivô saiu lesionado para dar lugar para Lorran.

Se começou movimentado, com gols e duas mudanças, a partida no primeiro tempo se mostrou muito fraca tecnicamente e com poucas chances de gols dos dois lados. O Brusque, no segundo tempo, começou ligado e ampliou logo no início, aos 4 minutos, em um vacilo do sistema defensivo goiano. Após saída errada, Guilherme Queiróz aproveitou, acionou Diego Mathias que finalizou na saída de Dênis Júnior.

Após o gol, o Vila Nova ensaiou uma pressão para cima do time da casa. O Brusque ficou mais retraído e buscava encaixar um contra-ataque. Após os 30, o time goiano melhorou e chegou acertar a trave com Arilson e diminuiu o placar aos 37. Após a cobrança de falta, Elias apareceu livre na pequena área e mandou de cabeça a bola para o fundo da rede.

O Brusque não deixou nem o Vila pressionar no final e garantiu a vitória aos 40, quando em um contra-ataque, Diego Mathias partiu pela direita e na saída do goleiro tocou para Keké, livre, tocar para o fundo do gol.

Na próxima terça-feira, pela 27ª rodada da Série B, o Brusque terá pela frente o líder do Novorizontino, às 19h, em Novo Horizonte. O Vila Nova entra em campo na quarta-feira (18), às 19h30, diante da Chapecoense, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 3 X 1 VILA NOVA

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Lorran), Éverton Alemão (Ianson), Wallace e Jhan Torres; Paulinho, Rodolfo e Augustín González (Madison); Dentinho, Diego Mathias (Diego Tavares) e Guilherme Queiróz (Keké). Técnico: Marcelo Cabo

VILA NOVA- Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan (João Lucas); João Vítor (Arílson), Cristiano (Gabriel Silva) e Igor Henrique; Alesson, Júnior Todinho e Henrique Almeida. Técnico: Luizinho Lopes

GOLS - Dentinho, aos 40 segundos do primeiro tempo, Diego Mathias, aos 4, e Elias, aos 37 e, Keké aos 40 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Madison, Jhan Torres, Agustín González, Paulinho (Brusque); João Vítor e Junior Todinho (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO - Gabriel Cabo (Brusque).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA - R$ 11.402,00.

PÚBLICO - 521 pagantes.

LOCAL - Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).