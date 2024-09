Técnico do Liverpool critica time após derrota em casa para Nottingham Forest: 'Grande revés'

O técnico Arne Slot descreveu a primeira derrota do Liverpool em sua passagem pelo clube como um "grande revés" depois de ser surpreendido em casa pelo Nottingham Forest por 1 a 0. Callum Hudson-Odoi saiu do banco para garantir a primeira vitória do Forest em Anfield desde 1969 e manter a invencibilidade na temporada do Campeonato Inglês. O Liverpool teve quase 70% de posse de bola durante toda a partida, mas não conseguiu vencer o goleiro Matz Sels.

"É um grande revés", disse Slot. "Se perder um jogo em casa é sempre um revés e principalmente quando você enfrenta uma equipe, nunca sabemos, talvez eles irão até o fim para lutar por um lugar na Liga dos Campeões, mas normalmente esta equipe (Nottingham Forest) não termina entre os 10 primeiros. Se você perder um jogo contra eles, é uma grande decepção, embora eles tenham sido muito bem organizados e estruturados."

O Liverpool marcou sete gols e não sofreu um nas três primeiras partidas sob o comando de Slot, mas foi considerado deficiente. "A posse de bola não foi boa o suficiente", disse Slot. "Tivemos muita posse de bola, mas só conseguimos criar três, quatro, cinco boas chances - isso de longe não é suficiente. Não foi bom o suficiente hoje porque muitas atuações individuais com posse de bola não estavam de acordo com os padrões a que estou acostumado por parte desses jogadores."

Não há muito tempo para o Liverpool se recuperar da derrota, já que inicia sua campanha na Liga dos Campeões em Milão, na Itália, contra o Milan, nesta terça-feira. "Quero ver a mesma atitude todos os dias depois de uma grande vitória, depois de uma pequena vitória, depois de um empate, depois de uma derrota", disse Slot. "Amanhã (domingo) voltamos a trabalhar, analisamos o que fizemos bem e o que não fizemos bem", disse o treinador.

"Havia muitas coisas que podíamos melhorar no jogo do United - vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Manchester -, foi isso também que mostramos a eles, mostramos a eles também algumas coisas boas e isso vai ser o mesmo amanhã e depois de amanhã. Mas este é um jogo diferente daquele que fizemos até agora porque enfrentamos um bloco baixo, então o time que enfrentamos jogou muito baixo e por causa do resultado tivemos muita posse de bola, mas não conseguimos criar muito."

O técnico do Nottingham, o português Nuno Espírito Santo colocou no jogo Hudson-Odoi e Anthony Elanga, que mudaram a dinâmica da equipe e o rumo do jogo. "Estou muito feliz porque muitos dos nossos torcedores hoje no estádio nem sequer eram nascidos (quando o Forest venceu pela última vez em Anfield), o que mostra o quão difícil é", disse Nuno. "Muito felizes e orgulhosos do trabalho dos jogadores, eles trabalharam muito. No geral, sabíamos o quão difícil o jogo seria. É tudo uma questão de arriscar nos momentos certos. Sabíamos que precisávamos fazer substituições e elas impactaram o jogo."