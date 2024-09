Bidon não se abala e mostra confiança no Corinthians após derrota para o Botafogo no Engenhão

A derrota para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, neste sábado no Engenhão, não abalou o meio-campista Breno Bidon. Ainda no gramado, o jogador mostrou confiança na equipe para os próximos jogos tanto no Brasileirão como na Copa sul-americana.

"Realmente a gente não fez um bom primeiro tempo, mas conseguimos voltar mais ligados e melhor para o segundo tempo. A gente fez um gol, mas tomamos o segundo em seguida. O time não perdeu a concentração, mas futebol é isso. Voltamos melhor e não conseguimos o resultado. Agora é focar que terça-feira tem mais jogo pela frente", disse o volante.

O jogador se referiu ao primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Fortaleza, no Ceará, marcado para terça-feira. Pelo Brasileiro, o Corinthians joga no sábado, na Neo Química Arena, frente ao Atlético-GO.

A angústia corintiana poderá aumentar ao final da rodada deste fim de semana. Com os resultados deste sábado, o time alvinegro caiu para a 18ª colocação (25 pontos) e poderá perder mais uma posição se o Cuiabá (22) vencer o Internacional na segunda-feira, no Beira-Rio. Neste caso, os dois times somariam a mesma quantidade de pontos, mas o time do Mato-Grosso teria uma vitória a mais (6 a 5).