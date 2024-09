Palmeiras recebe Criciúma e busca quarta vitória seguida no Brasileirão

Abel Ferreira costuma por, às vezes, a culpa de resultados ruins no desgastante calendário do futebol brasileiro. Nos últimos dias, porém, o que ele mais teve foi tempo para descansar e treinar seus jogadores. Depois de duas semanas apenas para folga e treinos, o Palmeiras volta a jogar neste domingo. O rival é o Criciúma, às 16h, no Allianz Parque, em duelo da 26ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras engatou três vitórias e busca a quarta seguida para se fortalecer na corrida pela liderança do torneio do qual busca ser três vezes campeão de forma consecutiva. É o terceiro colocado, com 47 pontos, atrás de Fortaleza e Botafogo.

O Palmeiras defende sua melhor campanha atuando no Allianz Parque. Em 20 partidas, são 16 vitórias, três empates e somente uma derrota - um aproveitamento de 85%. Para não ser surpreendido pelo Criciúma, que tem 28 pontos e luta para abrir distância da zona de rebaixamento, Abel Ferreira vem ajustando o time em todo os setores e quesitos.

O time entrou em campo pela última vez no dia 1º de setembro, quando derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 fora de casa. Desde então, teve todos os dias livres para descanso e treinamentos. Alguns atletas se recuperaram de lesão nesse período.

É o caso do zagueiro Vitor Reis, livre de um edema na coxa direita e se tornou uma 'dor de cabeça boa' para Abel Ferreira definir o time que inicia a partida diante do Criciúma. O jovem de 18 anos vinha sendo titular antes de se machucar com atuações de destaque, tanto que é desejado pelo Real Madrid e outros gigantes europeus e renovou seu contrato até 2028.

"Estou muito bem fisicamente e mentalmente. Esta semana sem jogos foi muito importante para mim porque lá dentro, com o fisiologista e com todos os outros funcionários do Núcleo de Saúde e Performance, eu pude trabalhar muito, minha força, por exemplo, fiz vários trabalhos que me ajudaram também, e eu tenho certeza de que agora, voltando a estar à disposição, voltarei 100%", afirmou o defensor.

Reis aproveitou oscilações dos experientes Gustavo Gómez e Murilo, que não vivem a melhor de suas temporadas, para conseguir uma vaga entre os titulares. Agora, retornando de lesão, não se sabe se Abel o colocará de volta entre os 11. "O time vem trabalhando muito forte, muito bem nesta semana. Está sendo uma semana cheia e intensa, o trabalho está sendo muito bom. A gente está trabalhando para domingo, pensando em cada jogo."

Por outro lado, Marcelo Lomba, Mayke e Gabriel Menino continuam fora, em tratamento de lesões, bem como Zé Rafael, suspenso pelo STJD por causa da confusão após o clássico contra o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRICIÚMA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Newton e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.