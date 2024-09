Piastri exalta trabalho da McLaren após fazer 'uma das melhores corridas da carreira' em Baku

Oscar Piastri fez uso de todo o seu talento para vencer a disputa com Charles Leclerc e vencer o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, neste domingo. O piloto exaltou o trabalho da McLaren, que assumiu a liderança do Mundial de Construtores, e admitiu ter feito uma das melhores corridas da sua carreira. O australiano pode ter entrado de vez na briga pelo Campeonato de Pilotos.

"Eu tentei entrar na frente dele (Leclerc), mas quando entrou no DRS não tinha o ritmo. Achei que a gente tinha uma aderência extra, então tive que ir nele. Mergulhei de longe e depois torci pelas próximas 35 voltas. Uma das melhores corridas da minha carreira. Considerando aonde a gente estava quando entrei na equipe, em que éramos praticamente os últimos, o crédito vai para a equipe. Foi um trabalho enorme da equipe", disse.

Piastri conquistou a sua segunda vitória na carreira, já que havia levado também o GP da Hungria. Ele chegou aos 222 pontos, muito próximo de seu companheiro de equipe Lando Norris, com 354. O líder segue sendo Max Verstappen, com 313. Já a McLaren assumiu a liderança do Mundial dos Construtores com 476, contra 456 da Red Bull.

O australiano largou bem e esperou o momento certo para ultrapassar Leclerc, que o atacou de todas as formas na tentativa de recuperar o primeiro lugar. Piastri defendeu a posição como um veterano da F-1 e acabou confirmando mais uma vitória.

Seu companheiro de equipe e principal adversário de Verstappen na briga pelo título, Norris terminou a corrida na quarta posição após fazer uma corrida de recuperação. Ele contou com uma 'ajudinha' de Carlos Sainz e Sérgio Pérez, que se chocaram no fim da corrida.

Os pilotos voltam às pistas já no próximo fim de semana para o Grande Prêmio de Singapura, no tradicional circuito urbano de Marina Bay. A largada será no domingo, às 9h, pelo horário de Brasília.