Operário-PR vira em cima do Coritiba em jogo com paralisação por conflito com torcedores

Em um jogo disputado em um cenário incomum em tempo de seca, com muita chuva e frio, e com confusão nas arquibancadas, o Operário-PR venceu por 2 a 1 o Coritiba, de virada, neste domingo, no Estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa (PR), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A virada deixou o Operário com 36 pontos, em 10º lugar, duas posições na frente do Coritiba, com 34, em 12º.

O jogo ainda ficou marcado por uma paralisação de 12 minutos na parte final do segundo tempo, quando torcedores do Coritiba entraram em conflito com seguranças e até ameaçaram invadir o campo.

Esta confusão aconteceu, justamente, após a marcação do gol de empate do time da casa, marcado por Nathan, em cobrança de falta aos 37 minutos do segundo tempo. A comemoração foi bem do lado da torcida visitante, que reagiu de forma violenta. Os seguranças entraram em ação e tiveram dificuldades para acalmar os ânimos. Sávio, reserva do Operário, foi expulso por ter provocado os torcedores.

Diante da gravidade do fato, o árbitro paranaense Lucas Paulo Torezin paralisou o jogo e só reiniciou 12 minutos depois com a garantia total de segurança para os jogadores. Neste clima tenso, o jogo voltou movimentado e os dois times indo ao ataque.

O gol da vitória saiu nos instantes finais, em um contra-ataque em que Rodrigo Rodrigues lançou Daniel Lima pelo lado esquerdo em alta velocidade. Ele invadiu a área e bateu no alto na saída desesperada do goleiro Pedro Morisco. Muita festa dos poucos mais de dois mil torcedores que enfrentaram o frio e a chuva.

Uma derrota doída para o Coritiba, que começou bem o jogo e saiu na frente aos 13 minutos numa cabeçada de Zé Gabriel. Após escanteio, ele subiu na segunda trave e cabeceou de cima para baixo. Mas o jogo, depois, ficou equilibrado. No segundo tempo, porém, o técnico Jorginho posicionou o Coritiba muito atrás, puxando para cima do adversário. Mesmo assim o empate saiu somente aos 37 minutos, numa cobrança de falta. Nathan cobrou forte, a barreira abriu e 'matou' o goleiro Pedro Morisco. Depois houve a paralisação e o gol da virada nos momentos finais.

Pela 27ª rodada, o Operário vai enfrentar o Amazonas, em Manaus, na próxima quarta-feira, mesmo dia em que o Coritiba recebe o Ceará no Estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 1 CORITIBA

OPERÁRIO - Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará (Gabriel Feliciano); Neto Paraíba (Vinícius Diniz), Boschilia (Nathan) e Jacy; Felipe Augusto (Ronald), Rodrigo Rodrigues e Vinicius Mingotti (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel (Rodrigo Gelado), Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Morelli), Senastián Gómez, Josué (Matheus Bianqui) e Vini Paulista (Culebra); Lucas Ronier (Figueiredo) e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

GOLS - Zé Gabriel, aos 12 minutos do primeiro tempo. Nathan, aos 37, e Daniel Lima, aos 60 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Rodrigues (Operário). Bruno Melo, Sebástian Gomez e Thalisson Gabriel (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Sávio (Operário).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 116.650,00.

PÚBLICO - 2.575 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krúger, em Ponta Grossa(PR).