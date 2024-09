Internacional enfrenta o desesperado Cuiabá para encostar no G-6 do Brasileirão

Buscando entrar na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores depois de viver um drama com as enchentes que afetaram toda Porto Alegre (RS), o Internacional recebe o desesperado e vice-lanterna Cuiabá nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Beira-Rio, no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Internacional vive boa fase e vem de duas vitórias consecutivas, a última sobre o Juventude por 3 a 1. O time gaúcho aparece no nono lugar, com 35 pontos. O Bahia, sexto colocado, tem 42. O Cuiabá venceu o Criciúma por 2 a 1 na rodada passada, mas aparece apenas na vice-lanterna, com 22 pontos, cinco atrás do Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O retrospecto entre os clubes é equilibrado. Eles se enfrentaram em nove oportunidades, com quatro vitórias do Internacional, três empates e duas derrotas.

O Colorado ganhou alguns reforços. Poupados das últimas atividades do clube, o meia Bruno Tabata e o atacante Enner Valencia treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Roger Machado, assim como Wesley, que cumpriu suspensão automática.

O ex-atacante de Palmeiras e Cruzeiro é a principal dúvida do treinador, que poderá utilizá-lo na vaga de Bruno Tabata. Na frente, o treinador deve apostar em Borré, que estava com a seleção da Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O desfalque fica por conta de Rômulo pelo acúmulo de cartões.

"Estamos estudando a melhor dinâmica para escalar o nosso time contra um adversário complicado, que promete dar a vida para deixar o lugar em que se encontra. Precisamos seguir nessa crescente para começar a incomodar", disse Roger Machado.

Do lado do Cuiabá, o goleiro Walter e o meia Fernando Sobral retornam após cumprirem suspensão. Isidro Pitta também retoma a titularidade após defender o Paraguai nas Eliminatórias. Ele, inclusive, esteve em campo na vitória sobre a seleção brasileira.

Por outro lado, o Cuiabá não terá o volante Denilson, suspenso, e o atacante André Luís, que está tratando uma hérnia de disco. O técnico Bernardo Franco deve apostar na continuidade do trabalho.

"Lógico que é uma situação difícil, em 2022, nesta mesma rodada, a gente estava com 25, 26 pontos e fizemos 12 pontos em cinco rodadas no final. Ninguém acreditava também que a gente conseguiria. Tem que ter confiança, manter a cabeça no lugar, sabemos que a situação é difícil, mas sabemos também que, pelo trabalho que está sendo feito nessas últimas duas partidas, tudo pode voltar à normalidade e a gente conseguir sequência de vitórias", afirmou o goleiro Walter.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CUIABÁ

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago, Bruno Tabata (Wesley), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borré. Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max e Lucas Fernandes (Fernando Sobral); Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO - Márcio Luiz Augusto (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).