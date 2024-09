Vasco tenta enxugar gastos

Com Pedrinho na presidência e também no comando da SAF, o Vasco montou estratégias para tentar enxugar gastos. Enquanto isso, o Vascão se sustenta com artifícios até achar algum investidor. As informações são do GE.

Além disso, há uma possibilidade de transfer ban da Fifa por não pagamento por Puma Rodríguez e Paulinho. Contudo, a diretoria vascaína busca equilibrar as contas com algumas antecipações.

Uma delas foi o recebimento de parcela de pouco mais de R$ 40 milhões da venda de Marlon Gomes; outra é a verba garantida pelo avanço na Copa do Brasil.