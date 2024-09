Novorizontino defende em casa a liderança da Série B na abertura da 27ª rodada

Determinado a manter a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino vai enfrentar o Brusque, nesta terça-feira, em casa, em Novo Horizonte (SP). Outros dois jogos vão abrir a 27ª rodada.

No Estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 19 horas, o Novorizontino tenta brecar a reação do Brusque. O time paulista, que tem apenas uma derrota em casa durante toda essa Série B, busca manter o embalo. No fim de semana venceu por 2 a 0 o Botafogo-SP, tem 47 pontos, contra 46 do Santos, segundo colocado.

O Brusque vem de uma boa vitória diante do Vila Nova, por 3 a 1, mas segue na luta para sair da zona de rebaixamento. Com 26 pontos, o time catarinense é o 19º colocado.

Mais tarde, às 21h30, o Ituano tenta manter a sua reação para seguir fora da zona de rebaixamento. Vindo de duas vitórias seguidas, saiu do Z-4 na rodada passada, ao golear por 4 a 1 a Ponte Preta, em Campinas. Agora encara o Avaí, fora de casa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

O Ituano tem 28 pontos e é o primeiro fora da degola. Tem a melhor campanha do segundo turno, com cinco vitórias e duas derrotas. Já os catarinenses vêm de duas derrotas seguidas, mas estão na parte de cima da tabela, em oitavo, com 37 pontos. Porém, busca a reabilitação para voltar a brigar pelo G-4 - zona de acesso.

Guarani e Mirassol fazem um duelo paulista de opostos, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, também às 21h30. O time de Campinas sofreu duas derrotas fora de casa, para o América-MG (3 a 0) e para o Paysandu (2 a 1) e tenta retomar a sua reação para sair da lanterna. Atualmente, tem 21 pontos. Já o Mirassol, também vem de dois jogos de jejum, mas aparece em terceiro com 43 pontos. O Vila Nova, primeiro time fora do Z-4, tem um a menos: 42. A rodada vai ter cinco jogos quarta-feira e mais dois na quinta.

Confira os jogos da 27ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19h

Novorizontino x Brusque

21h30

Guarani x Mirassol

Avaí x Ituano

QUARTA-FEIRA

19h

Sport x Goiás

19h30

Vila Nova x Chapecoense

21h

Amazonas x Operário-PR

21h30

América-MG x Paysandu

Coritiba x Ceará

QUINTA-FEIRA

19h30

CRB x Ponte Preta

21h30

Botafogo-SP x Santos