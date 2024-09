Ainda sem Depay, Corinthians joga pela Sul-Americana mirando fim de tabu com o Fortaleza

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta as atenções para a Copa Sul-Americana. O time alvinegro encara o Fortaleza nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, pelo confronto de ida das quartas de final do torneio da Conmebol. A volta está marcada para a próxima semana, dia 24, quando as equipes decidem a vaga na semi em São Paulo.

A chegada do astro holandês Memphis Depay, ex-Barcelona e Atlético de Madrid, animou a torcida corintiana, que vê no atacante a esperança de dias melhores. O jogador de 30 anos ainda está aprimorando a parte física e deve estrear apenas contra o Atlético-GO, no sábado. Ele não joga desde 10 de outubro, quando entrou em campo pela Holanda na semifinal da Eurocopa. Na ocasião, saiu com dores musculares. Cabe ressaltar que Memphis não joga a Copa do Brasil pelo fato de o clube não ter conseguido inscrevê-lo a tempo.

O frisson causado pela contratação do Memphis Depay contagiou time e torcida do Corinthians na vitória heroica diante do Juventude, que garantiu a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Porém, o time paulista voltou à realidade com a derrota de sábado para o Botafogo. O time corintiano está na zona de rebaixamento, com 25 pontos. O título da Sul-Americana seria a chance de terminar o ano conturbado com um troféu e ainda garantir a ida à Libertadores.

Terceiro colocado na tabela de classificação do Brasileirão, o Fortaleza promete ser um adversário difícil. Além da ótima fase do time cearense, pesa contra o Corinthians um tabu de sete jogos sem bater a equipe tricolor. A última vez foi em maio de 2022, quando os paulistas venceram por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, foram quatro vitórias e três empates, incluindo um confronto pela semifinal da Sul-Americana no ano passado, com os cearenses levando a melhor.

A escrita é ainda mais incômoda levando em consideração jogos disputados com o Fortaleza na Arena Castelão. A última vez em que o Corinthians não saiu derrotado na casa do adversário foi em 2020, quando empatou sem gols pelo Brasileirão. De lá para cá são cinco vitórias do time tricolor na capital cearense.

O triunfo mais recente da equipe paulista fora de São Paulo contra o oponente foi em 2019, em um 3 a 1, também pelo campeonato nacional. No confronto histórico, são 18 vitórias do Corinthians contra 7 do Fortaleza, além de 9 empates.

Após o jogo com o Botafogo, o time retornou à capital paulista ainda na madrugada, realizando sessões de treino no domingo e nesta segunda-feira. O técnico Ramón Díaz não contará com o lateral-esquerdo Matheus Bidu, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, e com o volante Raniele, com desconforto no adutor direito.

"Nossa expectativa é a melhor possível. Vamos buscar a classificação desde o primeiro minuto de jogo, desde o primeiro apito. Queremos chegar na semifinal. Vamos buscar até o final. Vamos buscar um bom resultado lá (Arena Castelão) para trazer para casa e, se Deus quiser, conquistar a classificação", comentou Hugo Souza, protagonista na classificação sobre o Red Bull Bragantino, nas oitavas, ao defender três pênaltis.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Matheus Rossetto e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; José Martínez, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).