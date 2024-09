Técnico do Brasil mira ponta do grupo na Copa do Mundo de futsal diante da Tailândia

Dois jogos, duas goleadas, classificação antecipada, 18 gols marcados e apenas um sofrido. Apesar do excelente desempenho na fase classificatória da Copa do Mundo de futsal, o técnico da seleção brasileira projeta um duelo bastante acirrado no encontro com a Tailândia em partida que acontece nesta sexta-feira, às 9h30, em Bucara, no Usbequistão. De olho na liderança, ele fez um alerta a seus comandados.

"Eles (tailandeses) vão competir conosco pelos espaços na quadra e tentar desgastar a nossa equipe. Vai ser um duelo mais rápido, de jogadores mais leves e velozes", afirmou o técnico Marquinhos Xavier após a goleada do Brasil sobre a Croácia pelo placar de 8 a 1 (antes, na estreia, os brasileiros venceram Cuba por 10 a 0).

Diante de um adversário que também está classificado e que ganhou seus dois compromissos na competição, a partida vale a liderança do Grupo B. Empatados em pontos, o Brasil leva vantagem no saldo de gols (17 a 6).

Após um início de jogo difícil contra a Croácia, o comandante comentou a estratégia usada para furar a retranca rival. "Temos trabalhado muito a saída de bola. Por ser um setor de risco, precisamos manobrar com segurança e eficiência (na defesa)", afirmou o treinador que não deve ter baixas no elenco para o último duelo. "Revezamos todo mundo."

Destaque da partida com um belo gol, o fixo Neguinho afirmou que a equipe precisa impor seu estilo diante da Tailândia para terminar a fase de grupos em primeiro lugar.

"Entrar com um ritmo forte para ganhar mais um jogo. Nosso objetivo é deixar essa etapa com nove pontos. Estou muito feliz por ter feito um gol e ajudado a seleção nessa importante vitória", comentou.