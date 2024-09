Sport e Vila Nova brigam pelo G-4 e apostam na torcida em noite com cinco jogos na Série B

A briga pelo G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro será acirrada com jogos de Sport e Vila Nova. Eles entram em campo nesta quarta-feira, que contará com outras três partidas, incluindo o Ceará, que está na cola da dupla na briga pelo acesso.

Sport e Vila Nova possuem 42 pontos, mas o time pernambucano está em quarto lugar por conta do saldo de gols: 8 a 0. Há quatro jogos invicto, o Sport ainda tem um jogo a menos que os demais concorrentes. Às 19h, recebe o Goiás na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O adversário tem 36 pontos e precisa vencer para continuar sonhando com o G-4.

O Vila Nova vem de derrota por 3 a 1 um pouco surpreendente para o Brusque, que briga contra o rebaixamento. Nesta rodada, o adversário será outro time do Z-4: a Chapecoense, que tem 28 pontos, mas está há cinco jogos invicta, sendo duas vitórias seguidas. O duelo será realizado às 19h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

Quem também está de olho no G-4 é o Ceará, que soma 39 pontos e precisa vencer para continuar na cola. O time cearense visita o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 21h30. O adversário, há três jogos sem vencer, tem 34 pontos.

O América-MG, que também deixou o G-4 se distanciar um pouco, tenta se recuperar. Com 38 pontos, recebe o Paysandu no Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. O adversário luta para fugir do Z-4 e tem 30 pontos.

Para completar a lista, Amazonas e Operário, ambos com 36 pontos, querem se manter confortáveis no meio da tabela e até sonhar com o G-4. Eles jogam na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), às 21h.

A rodada vai ter dois jogos na quinta-feira, inclusive, com a presença de três clubes paulistas. A Ponte Preta vai enfrentar o CRB, em Maceió (AL), enquanto Botafogo e Santos vão se enfrentar em Ribeirão Preto (SP).

CONFIRA OS JOGOS DA 27ª RODADA:

Quarta-feira

19h

Sport x Goiás

19h30

Vila Nova x Chapecoense

21h

Amazonas x Operário

21h30

América-MG x Paysandu

Coritiba x Ceará

Quinta-feira

19h30

CRB x Ponte Preta

21h30

Botafogo x Santos