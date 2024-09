Michael Jordan vende mansão com 19 banheiros após 12 anos de espera por quase metade do preço

Após 12 anos de espera, o ex-astro do basquete mundial Michael Jordan se desfez de uma mansão que colocou à venda no mercado imobiliário em 2012. No entanto para se "livrar" da luxuosa propriedade, que conta com 19 banheiros, quadras de basquete e tênis, campo de golfe, piscina e um terreno de 17 mil metros quadrados, ele teve de aceitar uma oferta equivalente à quase metade do valor original.

O imóvel, localizado em Illinois, nos Estados Unidos, foi colocado à venda inicialmente por US$ 29 milhões (aproximadamente R$ 159 milhões). Agora, o negócio foi fechado pelo valor de US$ 14,8 milhões (cerca de R$ 81,15 milhões), de acordo com o jornal espanhol "Marca".

A mansão, que no portão de entrada traz o número 23, consagrado pelo jogador em seus tempos de Chicago Bulls, na NBA, não se limita aos espaços destinados à prática do esporte. O local conta ainda com garagem para 14 carros, uma sala para fumantes, um salão de piano, 19 quartos e uma adega.

Ao longo desse período em que colocou o imóvel à venda, Jordan teve que colocar a mão no bolso para bancar as despesas. O ex-jogador pagou US$ 1,8 milhão (perto de R$ 9,8 milhões) de impostos pela mansão.

Apesar dos muitos interessados na aquisição na propriedade, o alto valor das taxas acabou dificultado a venda da mansão. A publicação espanhola informa ainda que a identidade do comprador não foi divulgada.