Italiano Stefano Pioli é oficializado no Al-Nassr e será o novo comandante de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr ficou pouco tempo sem treinador na Arábia Saudita. Nesta quarta-feira, um dia após o anúncio da saída do português Luís Castro, ex-Botafogo, o clube anunciou a contratação do italiano Stefano Pioli, de 58 anos, que fez um bom trabalho no Milan, conquistando o Campeonato Italiano de 2021-2022.

"Pioli é Nassrawi. Damos as boas-vindas a Stefano Pioli como nosso novo treinador", oficializou o clube árabe, do astro português Cristiano Ronaldo, que luta para tentar resgatar o protagonismo no futebol saudita após ver o Al-Hilal, do também português Jorge Jesus, brilhar na temporada passada.

E nem mesmo a conquista da Copa dos Campeões Árabes diante justamente do Al-Hilal, em agosto, foi capaz de garantir Luís Castro no comando do time. A decisão pela demissão foi motivada pelos maus resultados neste início de temporada.

O empate por 1 a 1 com o Al-Shorta, do Iraque, na abertura da Liga dos Campeões da Ásia, na segunda-feira, acabou sendo a gota d'água para a diretoria do clube após dois tropeços no Campeonato Saudita - empates com Al-Ahli e Al-Raed (ambos por 1 a 1).

O clube aposta em sucesso de Pioli e o definiu como um comandante nato ao ilustrar sua carreira desde a época de jogador. "Desde comandar o campo como jogador até alcançar um sucesso notável como treinador, a jornada de excelência de Stefano Pioli o leva agora ao Al-Nassr", celebrou o clube de Riad, sem dar detalhes sobre o acordo.