JP Chermont festeja primeiro gol na Vila e busca evolução na Série B: 'Buscar o topo'

Um dos destaques da vitória do Santos sobre o América-MG na última rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito JP Chermont afirmou nesta quarta-feira que o triunfo válido pela 26ª rodada da competição deu moral para a equipe emendar uma nova sequência de vitórias na competição.

"Passa uma confiança enorme para o elenco. Agora a gente vai para Ribeirão Preto em busca dos três pontos. Estamos buscando o topo e esse é o nosso foco", comentou o jogador que não escondeu a satisfação por ter feito seu primeiro gol com a camisa do Santos na Vila Belmiro.

"Um sonho de criança", disse. "Quando mudei para cá, nosso maior sonho era ser profissional e hoje estar no time principal. Fazer um gol que ajudou a equipe a conseguir os três pontos é uma sensação absurda", declarou.

O atleta revelou que chegou a ter uma espécie de pressentimento de que balançaria a rede antes da partida. "O que vou falar com parece um clichê, mas conversei com minha namorada e com meus pais sobre isso. Pensei em festejar com a organizada. Mas na hora (em que fez o gol) a emoção foi tão grande que nem sei para onde eu fui", afirmou o atleta que está confirmado para o duelo com o Botafogo.

Com 46 pontos, o Santos mira um resultado positivo diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, para não perder o Novorizontino de vista. A equipe do interior soma 50 pontos e lidera a Série B de forma isolada.