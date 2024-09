Manchester City frustra torcida e empata com a Inter de Milão na largada da Liga dos Campeões

O Manchester City decepcionou sua torcida, que lotou o Etihad Stadium por uma largada triunfante na atual edição da Liga dos Campeões. Em reedição da final de dois anos, quando foram campeões sobre a Inter de Milão, com 1 a 0 na Turquia, desta vez os ingleses pouco produziram para tirar o zero do placar e ainda viram os visitantes quase surpreenderem em contragolpes. Ederson evitou o pior e o 0 a 0 não agradou ninguém.

Entre os gigantes em campo nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain também sofreu, mas arrancou o 1 a 0 no fim graças a falha do goleiro do Girona, na França, enquanto o vice-campeão Borussia Dortmund passou aperto, porém ganhou na Bélgica, por 3 a 0, do Brugge.

Com o novo regulamento, a primeira fase da Liga dos Campeões terá oito compromissos para cada uma das 36 equipes, mas diante de adversários distintos e com apenas oito vagas diretas às oitavas, o que virou a principal missão aos favoritos. Do nono ao 24º colocado nestes pontos corridos, seriam disputados playoffs por mais oito vagas. Por consequência, mais dois jogos ao calendário já inchado e irritando jogadores.

Largar com tropeço significa uma preocupação a mais para os ingleses. O City volta a campo na Liga dos Campeões no dia 1º de outubro, em visita ao Slovan Bratislava, e necessitará de um desempenho melhor. Além de pouco produzir, passou momentos de aperto diante da boa equipe da Inter, que merecia melhor sorte nas finalizações e buscará a primeira vitória ao receber o Estrela Vermelha no mesmo dia.

Cortado da seleção brasileira por lesão na rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o brasileiro Savinho começou o jogo ao lado de Grealish e do artilheiro Haaland no comando de ataque. Guardiola ainda utilizou um meio bem ofensivo, com Rodri e Kevin De Bruyne.

A ideia era mostrar a força da equipe para a atual edição após grande temporada passada, mas queda nas semifinais. E ter um adversário de peso pela frente era bom - ambos fizeram a decisão de 2022/2023, com os ingleses levando a melhor com 1 a 0, gol de Rodri. Campeã italiana, a Inter também não esconde sua ambição por brilho na nova edição da Liga dos Campeões.

Assim como o encontro na decisão da Turquia, há pouco mais de dois anos, o jogo começou sob muito estudo, pouco dinamismo e muita luta pela bola no Etihad Stadium. Os italianos, bem postados na defesa, investiam nos contragolpes e assustaram com Thuram duas vezes. Enquanto os mandantes, sob a pressão de repetir as boas apresentações das quatro vitórias no Inglês, tinham nos toques rápidos a arma para furar a retranca. Sommer segurou a cabeçada de Haaland.

Com o passar do tempo e o incentivo de Guardiola, Savinho começou a aparecer pela direita. Nas tabelas, dribles e cruzamentos. Sob recomendação do treinador de ousar os chutes, teve uma boa bola, mas errou na batida.

Em uma grande oportunidade do City, já na reta final do primeiro tempo, De Bruyne saiu na cara de Sommer, mas finalizou em cima do goleiro. Antes da batida do escanteio, momentos de apreensão com o belga acusando dores na perna e recebendo atendimento. Guardiola parecia assustado ao ver seu astro do meio campo mancando. Para piorar, quase a Inter vai ao intervalo em vantagem. Ederson salvou com os pés.

De Bruyne e Savinho ficaram no vestiário, com Guardiola apostando em Gündogan e Foden. E com o City sem se livrar dos sustos. Mesmo com postura mais precavida, a Inter continuou com as melhores oportunidades na partida, sempre contra-atacando com velocidade. Darmian saiu livre para abrir o placar e 'inventou' um passe de calcanhar, para irritação do técnico Simone Inzaghi que esbravejou muito com a não finalização.

Com Haaland sempre acompanhado por dois marcadores, outros jogadores de frente do City tentavam ser protagonistas. Foden, após trama envolvente, parou em Sommer em oportunidade de ouro dentro da área. O goleiro ainda parou Gündogan. Do outro lado, Mkhitaryan, de voleio, voltou a deixar os ingleses em pânico. O voleio triscou a trave.

Os minutos finais foram de trocação, com as equipes bastante modificadas, mas não menos empolgadas por buscar a vitória. Bernardo Silva parou em Sommer e Ederson segurou a batida de Dumfries. Mesmo quase 'invadindo' o campo para jogar com seus comandados, Guardiola não conseguiu comemorar um gol do City pela primeira vez na temporada.

DORTMUND GANHA BEM E FALHA DO GOLEIRO DÁ TRIUNFO AO PSG

Atual vice-campeão, ao levar 2 a 0 do Real Madrid na decisão de Wembley, em maio, o Borussia Dortmund visitou o Club Brugge e passou aperto, sobretudo na primeira etapa. Em lance incrível dos belgas, Kobel fez milagre e ainda viu Vetlesen carimbar o travessão no rebote. Os alemães souberam se defender e buscaram a vitória na etapa final, graças a gols de Gittens e de Guirassy cobrando pênalti, para arrancar com três preciosos pontos em grande triunfo por 3 a 0.

Já o Paris Saint-Germain, em sua primeira edição da Liga dos Campeões sem o astro Mbappé, transferido para o Real Madrid, recebeu o Girona no Parque dos Príncipes, na França, e só conseguiu chegar ao triunfo no fim, com Nuno Mendes batendo e Gazzaniga falhando, mandando às próprias redes.

Na abertura do dia, Bologna e Shakhtar Donetsk ficaram no 0 a 0 no Renato Dall'Ara, na Itália, enquanto o Sparta Praga aplicou 3 a 0 no RB Salzburg, gols de Kairinen, Olatunji e Laçi. Destaque, ainda, para a goleada do Celtic, por 5 a 1, sobre o Slovan Bratislava.