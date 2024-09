Fluzão pertinho da semi

O Fluminense abriu vantagem no confronto diante do Atlético-MG. Na noite de ontem, o Tricolor venceu por 1 a -0 o Galo, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Lima, em uma das poucas oportunidades do segundo tempo, balançou as redes já nos instantes finais.

Os dois times voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h, na Arena MRV. A equipe de Mano Menezes jogará por um empate para avançar à semifinal e seguir a luta pelo bi.

O primeiro tempo começou devagar no Maracanã. Embora tivesse mais posse de bola no início, o Galo não incomodava Fábio. Já o Fluzão conseguia chegar mais ao ataque, mas também não assustava.

As emoções da etapa inicial surgiram após os 28 minutos. A partir daí, o Tricolor chegou três vezes com perigo pelo lado esquerdo do ataque. Na melhor oportunidade, Diogo Barbosa encontrou Kevin Serna livre dentro da área, mas o atacante furou.

Na etapa final, Fluminense viu o Atlético-MG voltar com outra postura e assustar logo no início, com uma finalização forte de Hulk. O Time de Guerreiros mostrava dificuldades para encontrar espaços, mas conseguiu furar a zaga atleticana nos minutos finais.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Keno fez ótima jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Lima cabecear. Everson chegou a tocar na bola e não conseguiu evitar o gol. Vitória justa do Fluzão.