Melhor mandante da Série B, Vila Nova leva susto no fim, mas vence Chapecoense e retorna ao G-4

Invicto no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Vila Nova fez mais uma vez seu dever de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor mandante da competição, o time goiano chegou a abrir 3 a 0 no placar, levou dois gols na reta final, mas superou a Chapecoense nesta quarta-feira, por 3 a 2, pela 27ª rodada. Destaque para o atacante Alesson, de 1,73 m, que marcou dois gols de cabeça e ainda deu uma assistência para Junior Todinho. Rafael Carvalheira e Victor Caetano, na reta final, descontaram para os catarinenses.

De 14 jogos diante de sua torcida, foram 11 vitórias e três empates, resultados que colocam o time goiano em terceiro lugar, com 45 pontos. A vitória também serviu de resposta depois da derrota por 3 a 1 para o Brusque, na rodada passada. Já a Chapecoense teve sua reação freada. Vindo de duas vitórias seguidas, a derrota tirou a chance de sair da zona de rebaixamento, se mantendo em 17º, com 28 pontos.

Como de costume, o Vila Nova iniciou a partida pressionando o adversário. A estratégia já surtiu efeito com três minutos, quando Alesson completou o cruzamento de cabeça para abrir o placar. Mesmo com o gol cedo, o time goiano não mudou a postura e seguiu ofensivo, enquanto a Chapecoense não se encontrava dentro de campo.

Era questão de tempo para o segundo gol goiano. Se valendo da bola área, após cobrança de escanteio, Alesson subiu no meio da defesa e testou para ampliar aos 22. Dominando a partida, o Vila Nova manteve a posse da bola explorando os lados do campo. O time catarinense pouco ofereceu resistência e não levou perigo ao gol mandante.

A volta do intervalo não mudou o panorama da partida e começou do mesmo jeito do primeiro tempo, com gol do Vila Nova. Junior Todinho recebeu de Alesson na direita e bateu colocado, no ângulo, para marcar o terceiro, aos cinco. Minutos depois, Henrique Almeida quase transformou a vitória em goleada, obrigando boa defesa de Léo Vieira.

A Chapecoense só começou a reagir aos 27, quando Thomas fez boa jogada e Rafael Carvalheira pegou o rebote para diminuir o placar. Aproveitando o bom momento, aos 43, Victor Caetano cabeceou para colocar fogo na partida: 3 a 2. O empate quase veio com Carvalheira, que parou em Dênis Júnior. Até o apito final, foi de pressão da Chapecoense, contra um desorganizado Vila Nova, que se defendeu como pôde para garantir os três pontos.

A dupla volta a campo no domingo, pela 28ª rodada da Série B. Às 16 horas, a Chapecoense tem pela frente o clássico catarinense diante do Avaí, na Arena Condá. Mais tarde, às 18h30, o Vila Nova tem o confronto direto contra o Ceará, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 3 X 2 CHAPECOENSE

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes (Quintero) e Eric Davis (Rhuan); Arilson, Cristiano e Igor Henrique (Gabriel Silva); Júnior Todinho (Emerson Urso), Henrique Almeida e Alesson (João Lucas). Técnico: Luizinho Lopes.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Mailton (Auremir), Eduardo Doma, Jhonnathan (Walter Clar) e João Paulo (Victor Caetano); Foguinho, Tárik e Thomás; Rafael Carvalheira, Perotti (Jenison) e Marcinho (Italo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Alesson, aos três e 25 minutos do primeiro tempo. Junior Todinho, aos cinco, Rafael Carvalheira, aos 27, Victor Caetano, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eric Davis, Elias, Jemmes, João Lucas e Junior Todinho (Vila Nova); Jhonnathan, João Paulo e Auremir (Chapecoense).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos (SE).

RENDA - R$ 113.260,00.

PÚBLICO - 6.680 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).