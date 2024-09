Empate amargo

O Botafogo até jogou bem, mas amargou o empate em 0 a 0 com o São Paulo, no Nilton Santos, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Depois de empilhar chances, principalmente no primeiro tempo, o Fogão não conseguiu abrir o placar e, agora, nem pode pensar em perder na próxima quarta, no Morumbis, para ir às semifinal Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

O Alvinegro foi muito superior ao São Paulo durante toda a primeira etapa. A equipe do técnico Artur Jorge impôs um ritmo forte e amassar o adversário. Apesar do amplo domínio, não conseguiu abrir o placar porque faltou calibrar a pontaria. Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino e Almada tiveram grandes oportunidades, mas não aproveitaram.

O São Paulo até ensaiou uma melhora no segundo tempo, com direito a uma chance clara perdida por Calleri, mas não foi muito longe. A sequência acordou o Botafogo na partida. Depois de muito tempo, a equipe de Artur Jorge conseguiu encaixar uma boa jogada individual de Matheus Martins. O atacante ficou de frente para o goleiro Rafael e tentou o chute com pouco ângulo e levou a pior. Mesmo com todo o esforço, tudo que o Glorioso conseguiu foi o empate com sabor de derrota. Que venha a volta!