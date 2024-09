Flamengo tem volta de De la Cruz para início de duelo com Peñarol nas quartas da Libertadores

Depois da Copa do Brasil e do clássico no Brasileirão, o Flamengo não tem tempo para respirar. Nesta quinta-feira, às 19h, tem outro desafio muito importante: as quartas de final da Copa Libertadores da América, em que faz o primeiro jogo com o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, no Rio.

A partida decisiva entre os times será realizada na próxima quinta-feira (dia 26), às 19h, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, capital uruguaia. O gol fora de casa não é mais usado como critério de desempate. Assim, igualdade no placar agregado leva a decisão aos pênaltis. Quem passar de fase, enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre São Paulo e Botafogo.

Nas oitavas de final, o Flamengo eliminou o Bolívar, da Bolívia, com vitória por 2 a 0 em casa e derrota por 1 a 0 fora. Além da Libertadores, o time rubro-negro também está vivo na Copa do Brasil. Após eliminar o Bahia, enfrentará o Corinthians nas semifinais. No Brasileirão, vem de clássico acirrado com o Vasco, que terminou 1 a 1, resultado que o deixou com 45 pontos, em quarto lugar.

Além de tantos jogos importantes, o técnico Tite ainda vem se preocupando com uma série de lesões. Mas teve uma boa notícia para este jogo: o retorno do meia De la Cruz, totalmente recuperado. O setor de meio-campo ainda terá Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta.

Na linha defensiva, o lateral Alex Sandro agradou contra o Vasco e segue no time. Os novos problemas estão no ataque. Luiz Araújo se machucou no clássico e será desfalque por até dois meses. Gabigol teve um problema na coxa e, apesar de a lesão não ter sido confirmada, será poupado. Gonzalo Plata, outro que foi bem contra o Vasco, formará o ataque com Bruno Henrique.

Mesmo com desgaste e lesões de jogadores, Tite garantiu que não pensa em poupar. "Eu aprendi no Flamengo uma coisa: tem que brigar por tudo, buscar todos os títulos. Conquistar ou não é outra coisa. É isso que estamos fazendo, brigar por todos, jogar por todos. Não tem poupar. Tem que ir a mil."

Nas quartas da Libertadores, o Peñarol goleou o The Strongest, da Bolívia, em casa, por 4 a 0 e perdeu o jogo de volta por 1 a 0. O técnico Diego Aguirre joga no esquema 5-3-2 e não deve promover mudanças em relação ao último jogo.

O Peñarol tenta repetir o que fez em 2019, quando derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã. Esta foi a última derrota rubro-negra em seus domínios. Desde então, o Flamengo acumula 25 vitórias e três empates.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PEÑAROL-URU

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

PEÑAROL - Aguerre; Pedro Milán, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Eduardo Darías, Damián García e Leonardo Fernández; Javier Cabrera e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).