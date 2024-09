Santos mira 'revanche' com o Botafogo-SP fora de casa na Série B para seguir na cola do líder

Pressionado pelo triunfo do Novorizontino, que abriu quatro pontos de vantagem e se isolou na ponta da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos viaja até Ribeirão Preto (SP) para enfrentar o Botafogo-SP, nesta quinta-feira, às 21h30, com dois objetivos: seguir no encalço do líder e buscar uma revanche contra o rival no interior, que no turno impôs uma inesperada vitória em Londrina, jogando como visitante.

Na ocasião, o Santos levou seu mando de campo para a cidade paranaense e acabou surpreendido com o revés de 2 a 1. O resultado negativo trouxe complicações para a equipe do litoral, que já vinha de derrota para o América-MG. Em declínio no torneio (seria superado na sequência por Novorizontino e Operário-PR), o time santista amargou a sua primeira crise na Série B.

Disposto a construir um novo enredo, o técnico Fábio Carille trabalhou a semana para ajustar a marcação no meio-campo e também acertar a transição da defesa para o ataque a fim de tornar a equipe mais objetiva.

Nesta quarta-feira, o treinador finalizou a preparação com um treino tático e também deu ênfase às jogadas de bola parada. Carille cobrou dos atletas bastante intensidade e quer o time ligado desde o apito inicial para não dar chances ao adversário.

Sem poder contar com Otero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Santos deve começar o duelo com o uruguaio Laquintana no setor ofensivo ao lado de Guilherme e Wendel Silva. Embora aposte na velocidade, o Santos quer também iniciar a marcação desde a saída de bola do adversário para causar dificuldades à defesa botafoguense.

No meio-campo, a base com João Schmidt e Diego Pituca vai ser mantida na contenção. Giuliano vai ter a missão de organizar o setor e encostar no ataque. Os laterais também vão ter um papel decisivo nesse esquema já que o Santos também pretende explorar os lados do campo.

Com 46 pontos, a vitória passa a ser importante pelo fato de o líder Novorizontino contabilizar 50 (venceu o Brusque pela rodada do meio de semana). Do outro lado, o Botafogo, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento, busca a reabilitação após derrota para o Novorizontino.

Com 30 pontos, o técnico Paulo Gomes sabe da importância da vitória para dar mais tranquilidade à equipe nesta reta final de competição. Ele aposta na dupla de ataque formada por Alexandre Jesus e Douglas Baggio para surpreender o adversário diante de sua torcida. A principal dúvida em relação ao time que vai a campo está entre Raphael e Ericson na lateral-direita briga.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X SANTOS

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Raphael (Ericson), Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, João Costa e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Matheus Candançan (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).