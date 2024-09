Fluminense e Botafogo fazem clássico no Brasileirão em meio às quartas da Libertadores

Em meio às quartas de final da Copa Libertadores, Fluminense e Botafogo vão disputar um clássico pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A dupla carioca entrou em campo no meio de semana para confrontos nacionais na Libertadores. Jogando em casa, o Fluminense superou o Atlético-MG, por 1 a 0, enquanto o Botafogo ficou zerado diante do São Paulo, também no Rio. Os duelos de volta serão realizados na próxima quarta-feira.

Mandante da partida, o Fluminense busca a reabilitação no Brasileirão, já que perdeu o último jogo diante do Juventude, por 2 a 1, de virada, fora de casa. Com 27 pontos, está em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento, aberta pelo Vitória, com 25. O tricolor tem um jogo atrasado diante do Athletico-PR.

A intenção do técnico Mano Menezes não é poupar ninguém, até porque precisa se distanciar do Z-4. Entretanto, não terá sua zaga titular para este duelo. Thiago Silva está com um problema no calcanhar, enquanto Thiago Santos cumpre suspensão. Felipe Melo e Antônio Carlos devem iniciar o clássico. Outros titulares só não jogarão se estiverem desgastados fisicamente e correrem riscos de lesão. Não por conta do jogo de volta da Libertadores.

Mano revelou que queria poupar, mas não pode correr o risco. "O Atlético-MG poupou meio time e eu tive inveja por não poder fazer o mesmo. A questão é que não podemos relaxar em nenhum jogo. Vamos colocar o que temos de melhor, levando em conta a condição dos jogadores, e contamos com o apoio da torcida."

Já o Botafogo está em boa fase, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos no Brasileirão. Lidera a competição com 53 pontos, mas é seguido de perto por Palmeiras (50) e Fortaleza (49), com o Flamengo completando o G-4 com 45.

Com a vantagem na liderança e o resultado não tão positivo na Libertadores, o técnico Artur Jorge tem mais motivos para poupar jogadores, mas não confirmou sua decisão. Caso opte por rodar peças, Vitinho, Bastos, Alex Telles e Matheus Martins aparecem como opções.

O treinador tem quase todo o elenco à disposição. A baixa fica por conta de Marlon Freitas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. El Arouch, que sequer estreou, deixou o clube por problemas familiares.

Artur Jorge não indicou se poupará jogadores, mas reforçou que todos precisam estar preparados. "Todos precisam estar preparados para dar o seu melhor e cientes da nossa forma de jogar. Nesta reta final de temporada, precisaremos de todos os jogadores."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BOTAFOGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Kauã Elias e Serna. Técnico: Mano Menezes.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Adryelson, Barboza e Marçal; Gregore, Tchê Tchê, Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).