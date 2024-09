Mirassol encara Goiás de olho na reabilitação para voltar ao G-4 da Série B

Sem vencer há três jogos e fora do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol volta a campo neste sábado pela abertura da 28ª rodada, de olho na reabilitação para voltar a zona de acesso. Mas tem outra missão complicada, porque vai enfrentar o Goiás, fora de casa, no Estádio Hailé Pinheiro, em duelo marcado para as 17h.

O rival faz uma ótima campanha em casa na competição, onde perdeu apenas uma partida em Goiânia (GO) até aqui. O Mirassol perdeu a posição dentro do G-4 depois da derrota para o lanterna Guarani, por 1 a 0, em Campinas (SP). Com isso, aparece na quinta colocação com 43 pontos.

O Sport, quarto colocado, tem a mesma pontuação, mas leva a melhor nos critérios de desempate e tem um jogo a menos que o time paulista.

Do outro lado, o Goiás que vem de empate por 1 a 1 com o Sport, e soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, aparece na décima colocação com 37 pontos. Mais tarde, às 18h, Ituano e Coritiba se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Vindo de derrota para o Avaí, por 2 a 0, em Florianópolis (SC) o time paulista também precisa voltar a vencer para continuar fora da zona de rebaixamento. Com 28 pontos, tem a mesma pontuação da Chapecoense, mas está fora do Z-4 pelos critérios de desempate.

O rival, por sua vez, que venceu por 3 a 1 o Ceará na rodada passada, é o 11º colocado com 37 pontos e tenta encurtar a distância para o G-4.

A rodada seguirá com mais jogos no domingo, segunda e terça-feira. O grande destaque ficará para o duelo dos líderes entre Santos e Novorizontino, que acontece na segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro. Quem vencer ficará isolado na primeira colocação. A Ponte Preta encara o América-MG e o Guarani visita o Operário-PR. Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Goiás x Mirassol

18h

Ituano x Coritiba

DOMINGO

16h

Chapecoense x Avaí

18h30

Ceará x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Sport

21h

Santos x Novorizontino

21h30

Brusque x Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h

Operário-PR x Guarani

21h30

Ponte Preta x América-MG

Botafogo-SP x CRB