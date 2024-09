Liverpool reage, marca 3 em 11 minutos e dorme líder do Inglês; United empata sem gols

Depois de ser surpreendido em casa pelo Nottingham Forest na última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool tratou de mostrar que a derrota por 1 a 0 foi um acidente de percurso. Neste sábado, novamente no estádio Anfield, a equipe vermelha derrotou o Bournemouth por 3 a 0, em duelo válido pela quinta rodada, e assumiu provisoriamente a liderança da competição, igualando os 12 pontos do Manchester City e do Aston Villa.

Ainda incomodado com o revés da última rodada, mas embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Milan, no meio da semana, pela Liga dos Campeões, o Liverpool entrou em campo disposto a liquidar o jogo ainda no primeiro tempo.

O time comandado pelo técnico Arne Slot dominou completamente os visitantes no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Konaté lançou Luis Díaz, que aproveitou a saída errada do goleiro Kepa e tocou para a meta vazia, abrindo o placar. Três minutos depois, o atacante colombiano recebeu o passe de Alexander-Arnold e chutou na saída de Kepa para ampliar.

Avassalador, o time da casa minou qualquer chance de reação do Bournemouth ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Darwin Núñez avançou pela direita, após receber a bola de Salah, e bateu colocado para anotar o terceiro gol.

Com ampla vantagem, o Liverpool reduziu seu ímpeto ofensivo no segundo tempo, embora tenha criado chances para tornar o placar mais elástico, especialmente em tentativas de Gravenberch, aos 10 minutos, e Salah, aos 25.

O Bournemouth desperdiçou boa oportunidade para marcar seu gol, aos 37 minutos, quando um desvio de Sinisterra, após escanteio, fez com que a bola batesse no travessão. Na sequência, o goleiro Kelleher, que substituiu Alisson, evitou o gol.

Enquanto os torcedores do Liverpool comemoram a recuperação, os do Manchester United sofrem com a irregularidade da equipe. Neste sábado, o time do técnico Erik ten Hag foi até Londres e não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace.

O empate fora de casa levou a equipe de Casemiro e Antony, que não saíram do banco de reservas, aos sete pontos, na modesta 11ª posição no Inglês. O Crystal Palace, que ainda não venceu em cinco rodadas, é o 16º colocado.

Com um elenco tecnicamente melhor, o Manchester United foi superior no primeiro tempo e praticamente permaneceu os 45 minutos no campo ofensivo. A equipe visitante criou boas chances de abrir o placar em finalizações de Garnacho, De Ligt e Lisandro Martínez. O United ainda carimbou a trave duas vezes na sequência, com Garnacho e Bruno Fernandes, mas a contagem permaneceu inalterada na etapa inicial.

No segundo tempo, o Manchester United continuou pecando nas finalizações, que saíam pela linha de fundo ou paravam no goleiro Henderson, ex-atleta do clube. De Ligt também acertou a trave, aos 22 minutos, mas neste momento era o Crystal Palace que se arriscava ao ataque e ameaçava a meta de Onana, que também trabalhou bem e evitou a derrota dos visitantes.

Nos demais jogos deste sábado, o Aston Villa derrotou o lanterna Wolverhampton por 3 a 1, em casa, e encostou no Liverpool e no Manchester City, com 12 pontos. Já o Newcastle perdeu pelo mesmo placar para o Fulham, fora de casa, e desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada do Inglês. O Tottenham se recuperou na competição com uma vitória por 3 a 1, de virada, sobre o Brentford. Leicester e Everton empataram por 1 a 1, assim como Southampton e Ipswich.

Neste domingo, o Manchester City recebe o Arsenal, às 12h30 (horário de Brasília), e poderá retomar a liderança, assim como a equipe londrina terá a chance de assumir a ponta em caso de vitória.