Real Madrid goleia: 4 a 1

O Real Madrid goleou por 4 a 1 o Espanyol, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Com a vitória, os comandados de Carlo Ancelotti mantiveram a segunda posição no torneio, com 14 pontos, um ponto a menos que o líder Barcelona. Carvajal, Vini Jr. Rodrygo e Mbappé marcaram os gols.

No primeiro tempo, o goleiro adversário Joan García fez diversas defesas importantes e evitou que o placar fosse aberto no Santiago Bernabéu. Na volta do intervalo, os visitantes voltaram mais ligados e abriram o placar em um gol contra do goleiro Courtois. Logo após o gol do Espanyol, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Vini Jr na partida. O brasileiro começou um jogo do Real Madrid no banco de reservas pela primeira vez na temporada.

O empate veio logo depois, com Carvajal e os brasileiros começaram a brilhar. Vinicius recebeu de Mbappé e deu um lindo passe de trivela para Rodrygo só empurrar para o gol e virar o jogo. Depois, o Vini recebeu de Mbappé e tocou na saída do goleiro Joan García.: 3 a 1.

Por fim, Endrick, que entrou no lugar de Rodrygo, foi agarrado por Carlos Romero e sofreu pênalti, que Mbappé converteu.

Outros resultados: Valladolid 0 x 0 Real Sociedad, Osasuna 2 x 1 Las Palmas e Valencia 2 x 0 Girona. Hoje: Athletic Bilbao x Celta (13h30), Villareal x Barcelona (13h30), Rayo Vallecano x Atlético de Madrid (16h) e Betis x Mallorca (16h).