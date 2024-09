Mirassol faz 1 a 0 no Goiás, volta a vencer após três jogos e entra no G-4 da Série B

Depois de três jogos sem vencer, o Mirassol voltou a conquistar um resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, visitou o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), e venceu por 1 a 0, com gol de Léo Gamalho.

Nas últimas três rodadas, o Mirassol perdeu duas e empatou uma. Com a vitória, o time paulista chegou a 46 pontos e entrou no G-4, em terceiro lugar. Esta foi a quarta vitória como visitante, condição em que ainda soma quatro empates e sete derrotas.

O Goiás, que estava há dois jogos invicto, voltou a ser derrotado. Dentro de casa, a invencibilidade era ainda maior: cinco jogos, sendo três vitórias. Foi apenas a segunda derrota como mandante, em que tem ainda oito vitórias e três empates. Com o resultado, segue com 37 pontos, ocupando a 11ª colocação.

Logo no começo do jogo, o Mirassol assustou com chute de Fernandinho. Ele passou bem pela marcação e chutou forte, mas Tadeu fez boa defesa. O Goiás respondeu com Edu Júnior, que cabeceou com perigo. No final, a chance mais clara do jogo até então aconteceu a favor do time goiano. Marcão Silva arriscou finalização de longe e acertou o travessão. O goleiro Muralha ainda tocou na bola.

Na etapa final, foi o Goiás quem começou no ataque. Após cruzamento, Lucas Gaza tentou cortar e quase mandou contra. Em seguida, Juninho chutou de fora da área e a bola passou perto da trave. O Goiás seguiu com postura ofensiva, mas não aproveitou uma boa chance. Welliton ficou com rebote e chutou de primeira, para fora.

O Mirassol não estava conseguindo criar muitas chances, mas quando criou, aproveitou. Aos 36 minutos, DG saiu tocando mal e Bruno Matias se adiantou na marcação para cortar. A bola sobrou para Léo Gamalho no lado direito da intermediária. Com dois toques, ele ajeitou e chutou de fora da área e a bola ainda desviou no zagueiro para vencer o goleiro Tadeu.

Na reta final da partida, o Goiás ainda tentou exercer pressão, mas teve que jogar contra a própria torcida, que demonstrou impaciência, com gritos de 'olé' e 'time sem vergonha'. O Mirassol se portou bem na defesa e confirmou a vitória.

O primeiro a voltar a campo pela 29ª rodada é o Goiás, que visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 21h30 de sexta-feira. No domingo seguinte (dia 29), às 18h30, o Mirassol tem confronto direto com o Sport no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 X 1 MIRASSOL

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro (David Braz) e DG; Marcão Silva (Breno Herculano), Edson (Luiz Henrique) e Juninho; Jhon Vásquez (Paulo Baya), Edu Júnior (Ángelo Rodríguez) e Welliton. Técnico: Vagner Mancini.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Lucas Gazal e Zé Mário (Alex Silva); Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Iury Castilho (Bruno Matias), Fernandinho (Marquinhos) e Dellatorre (Léo Gamalho). Técnico: Mozart Santos.

GOL - Léo Gamalho, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ribeiro, Edson e Luiz Henrique (Goiás); Neto Moura (Mirassol).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn.

RENDA - R$ 67.295,00.

PÚBLICO - 5.607 pagantes (5.687 no total).

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).