Jogadores e torcedores do Boca Juniors se envolvem em confusão após derrota para o River Plate

A vitória do River Plate sobre o Boca Juniors por 1 a 0, neste sábado, no estádio La Bombonera, não passou em branco fora de campo. Depois do apito final, torcedores do Boca Juniors xingaram os jogadores do próprio time, causando uma confusão generalizada.

Quem mais esteve em contato com os torcedores foi o goleiro e capitão do time, Sergio Romero. Ele se dirigiu aos torcedores que estavam insultando os atletas. Ele precisou ser contido por membros do estafe do Boca e jogadores até ser levado para o vestiário. A confusão seguiu na beira do gramado enquanto os atletas do River Plate comemoravam.

O confronto foi válido pelo Campeonato Argentino, no qual os donos da casa estão em 11º e os visitantes, em 5º, separados por três pontos. O gol do jogo foi marcado por Manuel Lanzini, aos 20 minutos do primeiro tempo. No fim da partida, Cristian Lema, do Boca, foi expulso.

De acordo com a imprensa argentina, o zagueiro Marcos Rojo também foi um dos alvos das ofensas.