Focado na Libertadores, Atlético-MG deve poupar titulares contra o Red Bull Bragantino

Após resultado negativo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG volta a campo para mais um duelo do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, encara o Red Bull Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 27ª rodada.

No meio de semana, o Atlético foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, no Rio, pela Libertadores. O jogo decisivo para definir o classificado às semifinais será realizado já na próxima quarta-feira, em Minas Gerais. E terá que vencer por dois gols, ou por um e levar a definição da vagas para a disputa de pênaltis. No Brasileirão, o time segue com campanha modesta, com 33 pontos, mas tem dois jogos atrasados, contra Grêmio e Athletico-PR.

Pensando no jogo de volta da Libertadores, a tendência é que o técnico Gabriel Milito poupe vários titulares. Júnior Alonso, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk podem iniciar no banco. Neste caso, entram Lyanco, Rubens, Palacios, Cadu e Deyverson, respectivamente.

O lateral Saravia, o volante Otávio e o atacante Eduardo Vargas seguem no departamento médico, enquanto o atacante Alisson iniciou a transição física.

Apesar de não confirmar a decisão de poupar jogadores, Milito deixou claro que o foco está na Libertadores. "Daremos tudo para reverter o resultado, buscar a classificação. Faremos o possível e o impossível. Tenho confiança nesta equipe", disse após o primeiro duelo.

O Red Bull Bragantino empatou com o Grêmio por 2 a 2 na última rodada e está há dois jogos invicto, já que antes venceu o Bahia por 2 a 1. Com isso, chegou a 31 pontos, bem perto do Atlético-MG. O time paulista também tem um jogo atrasado, diante do Internacional.

O técnico Pedro Caixinha pode promover mudanças. Nesta semana, ele testou algumas promessas no time titular, incluindo o atacante Vinicinho, de 20 anos, autor do gol de empate contra o Grêmio. Nos treinos, ele formou ataque com Vitinho e Eduardo Sasha.

A baixa certa fica por conta de Jadsom, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Andrés Hurtado. Por outro lado, o meia Lincoln retorna e briga por posição com Jhon Jhon.

O lateral-direito Nathan Mendes e o meia Eric Ramires seguem em transição física, enquanto o goleiro Lucão e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba estão lesionados.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Battaglia, Lyanco e Rubens; Fausto Vera, Alan Franco, Palacios e Bernard; Cadu e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Guilherme; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Vinicinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).