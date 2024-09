Daniel Ricciardo reconhece que GP de Cingapura pode ter sido seu último na F-1 e se emociona

Daniel Ricciardo demonstrava emoção ao admitir que o GP de Cingapura neste domingo pode ter sido sua última aparição na Fórmula 1. Com oito vitórias no currículo, o piloto australiano terminou a prova no circuito de rua de Marina Bay na 18ª colocação.

Após ser eliminado no Q1 no treino classificatório no sábado, Ricciardo começou a corrida da 16ª posição com pneus macios, mas a estratégia alternativa não deu muito resultado. Na parte de trás do pelotão nas voltas finais, a equipe RB de Ricciardo o chamou aos boxes para colocar novos pneus macios.

A manobra visava que o australiano tirasse o ponto da volta mais rápida do de Lando Norris, em uma tentativa de ajudar Max Verstappen na disputa pelo título pela equipe irmã Red Bull. Ricciardo foi bem sucedido.

"No final, estávamos lá e tentamos fazer a volta mais rápida", afirmou. "Acho que isso ajudou Max. Talvez haja um presente de Natal chegando se ele vencer por um ponto", completou.

Nos bastidores da F-1, existe a possibilidade de Ricciardo ser substituído na RB por Liam Lawson nas últimas seis corridas de 2024 e, por isso, ele foi questionado se Cingapura pode ter sido seu último GP. "Possivelmente, tenho que reconhecer isso", afirmou o piloto, que voltou para a categoria com a RB em meados de 2023 após ser dispensado pela McLaren. "Em algum momento, isso vai acontecer para todos."

Depois de ser eleito o "piloto do dia", Ricciardo demorou para sair do cockpit de seu RB. "O cockpit é algo com o qual me acostumei por muitos anos", afirmou o piloto com 257 GPs disputados, chorando. "Eu só queria saborear o momento."