Santos recebe Novorizontino na Vila Belmiro para retomar liderança da Série B

Donos das melhores campanhas da Série B do Campeonato Brasileiro e principais concorrentes ao título, Santos e Novorizontino batalham na "final" antecipada da competição nesta segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro. As duas equipes têm disputado a liderança ponto a ponto - o time do interior paulista soma 50 após 27 rodadas, um a mais que o clube da Baixada Santista.

O time comandado por Fábio Carille é o melhor visitante da Série B, com 52,4% de aproveitamento e tem o melhor ataque, com 40 gols marcados, além da defesa menos vazada, com apenas 19 sofridos. Por outro lado, tem sido irregular em casa, com uma vitória, contra o América-MG, nos últimos cinco compromissos como anfitrião.

Pesa contra o time alvinegro o retrospecto diante do adversário. Desde o Paulista de 2017, quando venceu por 3 a 1, o clube amarga um histórico negativo de seis derrotas e um empate diante do Novorizontino.

Invicto há seis rodadas, sendo três empates e três vitórias, o Santos deve ter uma única modificação em relação ao time que derrotou o Botafogo por 1 a 0 na última quinta-feira. O venezuelano Otero volta de suspensão e ocupa a vaga de Laquintana no setor ofensivo.

A partida será especial para Giuliano. Um dos líderes do time, o meio-campista vai alcançar a marca de 800 jogos no futebol profissional - pelo Santos, será a 28ª partida. "São 800 jogos de muitas vitórias, de algumas derrotas, de muita experiência, de muito aprendizado", comentou.

Giuliano é uma das referências da equipe, sendo um dos artilheiros da temporada, com nove gols. "É um dia especial para mim, especial para nós também, é um jogo que por si só tem componentes decisivos e a gente joga dentro de casa com o apoio do nosso torcedor. Esperamos poder fazer um grande jogo, voltar à liderança e que eu tenha uma noite feliz também coroando esses 800 jogos", projetou.

O Novorizontino, por sua vez, tem sido mais constante e já não perde há quatro jogos, acumulando três vitórias e um empate. A equipe do técnico Eduardo Baptista, aliás, saiu derrotada apenas uma vez, contra o Ceará, nos últimos 17 jogos pela Série B.

Expulsos contra o Botafogo, Luisão, Wagninho e Neto Pessoa reforçam o líder da competição após cumprirem suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque.

Caso vença, o clube de Novo Horizonte ganhará moral na reta final da Série B na luta pelo acesso à elite do futebol nacional. Para o Santos, o triunfo significaria a afirmação, após ter passado por um momento turbulento, que chegou a deixar o técnico Fábio Carille pressionado.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X NOVORIZONTINO

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo e Wagninho; Pablo Dyego, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).