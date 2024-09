Wimbledon tem estádio alagado, faz acordo e duelo pela Copa da Liga será na casa do Newcastle

As fortes chuvas que atingiram a região sul de Londres acabaram inundando o Cherry Red Records Stadium e acabaram adiando o compromisso com o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa. Ciente que teria muito trabalho para deixar seu estádio em ordem, o Wimbledon entrou em acordo com o time de Bruno Guimarães e aceitou jogar com o mando invertido, no St. James Park.

"Lamentamos informar aos torcedores que, devido à extensa inundação do rio Wandle e áreas adjacentes durante a noite, inclusive no Cherry Red Records Stadium, o jogo da terceira rodada da Carabao Cup contra o Newcastle United nesta terça-feira à noite foi adiado. Mais informações sobre a reorganização do jogo serão divulgadas oportunamente. O estádio está fechado até segunda ordem", informou o Wimbledon, lamentando não conseguir atuar em sua casa.

Como o calendário europeu está bastante apertado para os clubes, a data disponível acabou sendo o dia 1º de outubro e na casa do Newcastle, o que não deixou os dirigentes do Wimbledon irritados, já que vão ganhar mais com a renda maior.

"Nosso jogo da Carabao Cup contra o Newcastle United foi remarcado, para ser realizado no St. James' Park, na terça-feira, 1º de outubro, com início às 19h45. Confirmaremos os arranjos de ingressos o mais rápido possível (incluindo o processo de reembolso para o jogo original)", afimrou o Wimbledon, revelando que garantirá transporte de graça aos torcedores.

"Estamos trabalhando ativamente com empresas de ônibus locais, pois reconhecemos que isso será extremamente difícil para os torcedores que desejam viajar para apoiar os Dons para este jogo tão aguardado", seguiu. "Além disso, nossa próxima partida em casa da EFL League Two contra o Crewe Alexandra, marcada para 1º de outubro, foi adiada. Os ingressos comprados para esta partida permanecerão válidos, com mais detalhes a serem divulgados no devido tempo."

O Newcastle também anunciou reembolso a seus torcedores que não puderem comparecer na partida do dia 1º de outubro.