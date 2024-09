Philippe Coutinho mostra evolução

A atuação de Philippe Coutinho na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão, animou o Vasco. Se não brilhou como no jogo do primeiro gol marcado, no empate em 1 a 1 com o Flamengo, o meia conseguiu participar mais da partida e ajudou o time a crescer no segundo tempo. A ideia da comissão técnica é aumentar o tempo dele em campo para que siga evoluindo fisicamente.

"Coutinho fez um grande jogo, é um jogador que pensa diferente da maioria, tem capacidade técnica e interpretativa do jogo. Está se sentindo confiante. O plano é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, independentemente se vai começar ou não. É um processo", avaliou o técnico Rafael Paiva.

Após mais de um mês parado por causa de uma lesão na coxa esquerda e por ser diagnosticado com covid-19, Coutinho fez a segunda partida desde que voltou a jogar. Foram 33 minutos em campo, fora os acréscimos, ainda abaixo dos 69 que disputou contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

No entanto, foi mais participativo, encontrou espaços para fazer o time atacar e distribuiu as jogadas pelo meio.