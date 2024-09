Empate do Santos com Novorizontino não abala João Schmidt: 'Estamos na briga pelo título'

O empate do Santos com Novorizontino, nesta segunda-feira, por 1 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada da Série B, não abalou o volante João Schmidt. O jogador se mostrou otimista com o futuro do time de Vila Belmiro na competição nacional.

"Queríamos a vitória, mas foi um jogo difícil. Não à toa, eles são líderes. Tem coisa para acertar, mas um ponto aqui não podemos menosprezar. Estamos na briga pelo título ainda", disse o meio-campista, referindo-se à classificação, na qual o time do interior soma 51 pontos, um a mais que o alvinegro santista.

"Pelas circunstâncias do jogo, o ponto conquistado foi bom. Acho que foi um jogo muito igual", afirmou João Schmidt. O Santos sofreu UA bola na travessão nos minutos finai da partida.

O Santos volta a jogar pela Série B no sábado, às 18 horas, mais uma vez na Vila Belmiro, em partida da 29ª rodada. O adversário desta vez será o Operário-PR.