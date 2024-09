Uefa retira San Siro da final da Liga dos Campeões de 2027 e abre nova concorrência

A Uefa anunciou nesta terça-feira que vai mudar a sede da final da Liga dos Campeões de 2027. Inicialmente, a grande partida seria disputada no San Siro, em Milão. Mas o estádio foi vetado pela entidade porque a cidade não apresentou garantias de que o local estará em condições de receber o jogo daqui a três anos.

Com a decisão, a Uefa reabriu a concorrência para identificar novos interessados em sediar a partida, a mais badalada de toda a temporada europeia. A entidade diz que pretende tomar nova decisão sobre a futura sede até junho de 2025. As próximas finais serão disputadas em Munique, no estádio do Bayern, e na Puskas Arena, em Budapeste.

A Uefa decidiu tirar a final de 2025 da cidade de Milão porque o San Siro vive momento de incógnita. O estádio, usado tanto pelo Milan quanto pela Internazionale, pode vir a ser demolido no futuro porque ambos os times cogitam construir arenas próprias.

Além disso, de acordo com a Uefa, a prefeitura da cidade não deu garantias de que o local estará em boas condições para a final de 2027 após sediar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. É possível que após este grande evento o estádio passe por reformas para receber partidas da Eurocopa de 2032.