Brasileiro marca e City avança na Copa da Liga Inglesa; Chelsea goleia rival da 4ª divisão

O Manchester City não teve trabalho para avançar na Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira. Mesmo com reservas no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola ganhou do Watford, por 2 a 1, para passar sem sustos pela terceira fase da competição. O brasileiro Matheus Nunes anotou seu primeiro gol no clube, enquanto Savinho saiu do banco para "esquentar" o segundo tempo, teve uma bola cortada em cima da linha e ainda carimbou a trave.

O volante brasileiro anotou o segundo gol do time, em batida rasteira após receber passe de Rico Lewis. O belga Doku fez o primeiro gol da vitória merecida com somente quatro minutos de bola rolando em Manchester.

Sem o meia Rodri, fora da temporada por grave lesão no joelho, o técnico Pep Guardiola optou por "descanso" a suas principais peças para evitar novos riscos. Haaland foi dispensado para acompanhar o funeral de um amigo, enquanto Bernardo Silva, Gündogan, Kovacic, Ederson, Rubén Dias, Akanji, Gvardiol e Savinho estavam todos na reserva.

Como o Watford não escondia que iria apenas se defender e tentar encaixar um contragolpe, o treinador espanhol queria aproveitar o embate para observar nomes como o brasileiro Matheus Nunes, Rico Lewis e, sobretudo, Jéremy Doku na frente. Em saída errada dos visitantes, viu Grealish rolar para o atacante belga abrir o placar logo aos 4 minutos.

A desvantagem não modificou a maneira de o Watford atuar. Acuado, o time visitante exagerava nos passes errados e continuava passando sufoco. McAtee quase ampliou em batida de longe.

A primeira chegada do Watfort terminou em gol. Mas Kwandwo Baah fez falta ao empurrar Braithwaite pelas costas e o lance foi impugnado para lamentos do atacante. Não precisou nem do auxílio do VAR no lance, aos 20 minutos.

Matheus Nunes ampliou aos 37 em bela troca de passes. O City trabalhou bem a bola e ela sobrou para o camisa 27 bater rasteiro, de fora da área, e desencantar com a camisa do clube. O primeiro gol do volante brasileiro foi bastante celebrado pelos companheiros.

Com a excelente vantagem, Guardiola deu oportunidade após o intervalo para observar outro brasileiro, Savinho, na vaga de Doku. Contratado do Girona, o atacante também dá seus primeiros passos no Manchester City.

E, em bombardeio ao gol do Watford, aos 18 minutos, o zagueiro cortou a batida colocada de Savinho em cima da linha. O brasileiro entrou elétrico e carimbou a trave aos 26 em novo ataque perigoso. Ainda desperdiçou uma terceira oportunidade. O Watford anotou o gol de honra já no fim, em batida com categoria de Ince.

Também jogando em casa, em Stanford Bridge, o Chelsea recebeu o modesto Barrow, da quarta divisão inglesa, e massacrou, com 5 a 0. Em 15 minutos, Nkunku anotou duas vezes, deixando os mandantes em situação tranquila. Farman, contra, aos 28, deixou a situação dos visitantes ainda pior.

O Chelsea voltou do descanso com fome de gols e logo transformou a vitória em goleada, com o português Pedro Neto anotando logo aos 3 minutos. Nkunku alcançou o hat-trick aos 30 minutos e fechou o placar.

Nos demais jogos do dia, o Aston Villa fez 2 a 1 na casa do Wycombe Wanderers, gols de Buendía e Durán, com Kone descontando nos acréscimos, enquanto o Walsall segurou o 0 a 0 com o Leicester. Nas penalidades, porém, os donos da casa acabaram eliminados com derrota por 3 a 0. Allen, Okagbue e Gordon desperdiçaram as cobranças, enquanto Ricardo Pereira, Coady e Skipp anotaram para os visitantes.