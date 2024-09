São Paulo finaliza preparação para jogo com Botafogo e Zubeldía aposta em força ofensiva

O técnico Luis Zubeldía definiu nesta terça-feira a preparação do São Paulo visando o jogo de volta das quartas de final da Libertadores diante do Botafogo, marcado para esta quarta, no MorumBis. E a prioridade foi dada para o setor ofensivo, já que, com uma vitória simples, a equipe paulista se credencia às semifinais do torneio.

Lucas, William Gomes e Calleri são os principais trunfos do treinador para o duelo com os cariocas após o empate sem gols na partida de ida, realizada no estádio do Engenhão. Zubeldía comandou um trabalho tático e priorizou as saídas de bola e também a construção de jogadas.

Na atividade, o comandante deu ênfase às bolas paradas e as cobranças de falta. Ele pretende explorar as triangulações pelos lados do campo para conseguir superar a defesa adversária.

Como no final de semana o São Paulo foi a campo com um time misto diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, a comissão técnica teve tempo de ampliar o repertório de treinamentos com os titulares. Ferreirinha vem participando dos trabalhos com bola. No entanto, como o jogador se recupera de lesão na coxa, sua presença garantida no banco de reservas é incerta.

A provável escalação do São Paulo conta com uma defesa experiente. Além de Rafael no gol, Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Wellington completam o setor. No meio-campo, a contenção vai ficar sob responsabilidade de Luiz Gustavo e Bobadilla.

O confronto entre cariocas e paulistas no primeiro jogo, no Rio, terminou em um empate sem gols. Para se garantir nas semifinais, o São Paulo precisa vencer o Botafogo nesta quarta, às 21h30, no Morumbis. Nova igualdade no placar leva a decisão da vaga para os pênaltis.