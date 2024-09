Clássico da Sérvia termina com invasão nos vestiários e técnico com curativos no rosto

Considerado o maior clássico da Sérvia, a partida entre Estrela Vermelha e Partizan Belgrado terminou em uma grande confusão nas arquibancadas e se arrastou até os vestiários do Estádio Partizan, em Belgrado, capital sérvia. Os donos da casa sofreram uma goleada de 4 a 0 contra o Estrela Vermelha e o placar gerou revolta dos torcedores.

O técnico do clube, Aleksandar Stanojevic, apareceu na coletiva de imprensa após o jogo com curativos no rosto depois de sofrer cortes durante a confusão. Segundo o treinador, os ferimentos não foram causados por uma agressão direta a ele, e sim por estilhaços de vidro que foram quebrados pelos torcedores do Partizan na entrada dos vestiários.

"Lamento ter vindo com estes curativos para a coletiva de imprensa. Se o jogo tivesse sido 0 a 0, eu não viria. Mas assim tenho que vir. Não quero parecer que sou aquele que foge. Fui atingido por vidros no vestiário, acabei me machucando, mas não é nenhum drama", disse Stanojevic na abertura da coletiva.

Essa (vitória por quatro gols de vantagem) foi a maior goleada da história do clássico aplicada por um visitante na casa do seu adversário. Jogando fora, o Partizan só conseguiu um triunfo por uma diferença de dois gols sobre o Estrela.

Além da goleada no clássico, a ira da torcida do Partizan Belgrado foi causada pela má fase que a equipe vive na competição local. Maior campeão da liga nacional com 16 taças, o time é o atual nono colocado com onze pontos, enquanto o Estrela Vermelha lidera a tabela com 22 pontos e está invicto até agora no torneio. O time tem 15 títulos nacionais.

O Partizan não vence o Estrela há quatro jogos, desde dezembro de 2023, quando aplicou 2 a 1 no Campeonato Sérvio. De lá para cá, foram três vitórias do adversário e um empate. Nos últimos anos, o Partizan viu seu maior rival emendar seis títulos seguidos da lista, diminuindo consideravelmente a diferença de troféus entre os dois. Entre as campanhas do hexa em sequência, o Estrela Vermelha chegou a vencer duas edições com mais de 100 pontos somados na tabela.