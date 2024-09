Botafogo-SP e CRB são cautelosos e ficam no empate sem gols pela Série B

Botafogo-SP e CRB empataram sem gols em partida realizada nesta terça-feira, em Ribeirão Preto (SP), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a estreia do técnico Hélio dos Anjos no comando do time alagoano. Preocupados com a ameaça de rebaixamento, a cautela pautou os dois lados e o empate pareceu ser o resultado mais justo.

O Botafogo-SP chegou aos 31 pontos e ficou na 15ª posição. Agora não vence há três jogos e está bem próximo da zona do rebaixamento. O CRB alcançou o 13º jogo na Série B sem vitória e amarga a 19ª colocação, com 27 pontos, melhor apenas que o Guarani. Os times ainda dividem o Z-4 com Ituano e Brusque.

Os dois times fizeram um primeiro tempo frio no estádio Santa Cruz. Pressionado por um bom resultado, o visitante quase saiu na frente aos 23 minutos, quando Gegê cobrou escanteio e Saimon finalizou para boa defesa do goleiro João Carlos. Os paulistas só conseguiram responder aos 31. Alexandre Jesus testou com força, mas Matheus Albino afastou o perigo.

Melhor no final da primeira etapa, o time da casa assustou novamente o goleiro Matheus Albino aos 39 minutos. Na jogada, Patrick Brey mandou uma bomba de longe, mas não conseguiu acertar a meta. Os times levaram um empate justo para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo seguiu bastante equilibrado e com poucas emoções. Aos 23 minutos, Gegê tabelou com Anselmo Ramon, mas foi travado na área. Na sobra, Rafael Bilu balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada. No minuto 27, Raphael finalizou de cabeça após cobrança de falta e mais uma vez Matheus Albino apareceu para salvar o CRB.

Aos 47 minutos, o CRB quase abriu o placar. Anselmo Ramon recebeu cruzamento, se jogou no chão para finalizar e o goleiro João Carlos defendeu com o pé, para decretar o placar do jogo.

No sábado, o Botafogo-SP enfrenta o Vila Nova, às 17h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). O CRB volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o América-MG, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 CRB

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Wallison (Emerson Ramon), Fábio Sanches, Bernardo Schappo e João Costa (Carlos Manuel); Sabit, Raphael Rodrigues e Jean Victor (Alex Sandro); Douglas Baggio (Gustavo Bochecha), Alexandre Jesus (Bruno Marques) e Patrick Brey. Técnico: Paulo Gomes.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segocia e Ryan (Willian Formiga); Falcão (Marco Antônio), João Pedro (Kleiton) e Gegê (Raí); Mike (Rafael Bilu), Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Sanches, Raphael Rodrigues, Sabit, Bruno Marques e Jean Victor (BOTAFOGO); Falcão, Saimon, Ryan, Rafael Bilu e João Pedro (CRB).

ÁRBITRO - Wagner Do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 17.590,00.

PÚBLICO - 1.419 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).