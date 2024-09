Red Bull Bragantino e Internacional, em momentos opostos, fazem jogo remarcado da 16ª rodada

Em jogo remarcado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam em momentos opostos nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), interior de São Paulo. O time gaúcho chega embalado por quatro vitórias seguidas e quer colar no G-4, enquanto os donos da casa não vencem há dois jogos e estão próximos da zona de rebaixamento.

O Red Bull Bragantino aparece na 14ª colocação com 31 pontos. O Corinthians, time que abre o Z-4, tem 28. Por isso, precisa aproveitar para somar pontos nesse jogo para abrir distância dos times ameaçados. Em casa, depois de ficar quatro jogos sem vencer, vem de vitória me cima do Bahia, por 2 a 1, e empate com o Grêmio, por 1 a 1.

Do outro lado, o Internacional chega em boa fase. Além das quatro vitórias seguidas no Brasileirão, dos últimos oito jogos em que disputou, venceu seis. O bom retrospecto atual, também se repete fora de casa, onde o time gaúcho vem de duas vitórias em cima de Juventude e São Paulo, ambas por 3 a 1.

A partida não foi disputada em julho, junto com as demais da 16ª rodada, porque na época a CBF marcou os dois jogos do Internacional contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, que haviam sido remarcados por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, no começo de maio. O Internacional foi eliminado naquela fase.

O técnico Roger Machado tem uma importante baixa para definir o Internacional. O zagueiro titular Gabriel Mercado rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar cirurgia. O prazo para a recuperação dessa lesão é de oito meses.

Com isso, o comandante deve mandar a campo a sétima dupla de zaga diferente desde a sua chegada. Agustín Rogel deve ser titular ao lado de Vitão no duelo. No mais, o jovem promissor meia Gabriel Carvalho, de apenas 17 anos, está de volta após cumprir suspensão e será titular.

"Temos que aproveitar este bom momento para melhorar nossa posição na tabela. Mas sabemos que teremos outro adversário muito forte pela frente", ponderou Roger Machado.

O técnico Pedro Caixinha conta com um importante retorno para escalar o Bragantino. Trata-se do volante Jadsom Silva, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição. O comandante se mostrou incomodado com a situação da equipe na tabela e pediu tranquilidade para que os bons resultados voltem a acontecer.

"Nós temos noção da posição em que estamos. Eu assumo a responsabilidade por que tenho que ser o máximo responsável em relação a tudo isso. Mas o que temos que mudar é a atitude competitiva. É a nossa vontade de ser feliz, de disputar um jogo de futebol", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X INTERNACIONAL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Jadsom Silva), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vicininho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Rodrigo Jos Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).