'PareJohn' resolve

Quem ficou secando perdeu tempo. Com muita emoção, o Botafogo fez valer o ótimo momento e se classificou pra semifinal da Libertadores na disputa de pênaltis. O Fogão saiu na frente no primeiro tempo e levou o empate, com o tempo regulamentar terminando em 1 a 1. Almada, pro Alvinegro, e Calleri, pro Tricolor Paulista, marcaram os gols no Morumbis. Nos pênaltis, 5 a 4 a favor do Fogão, com brilho do goleiro John nas alternadas.

O primeiro tempo foi de total domínio do Fogão, que aproveitou uma bobeira do São Paulo pra abrir o placar, com Almada, aos 14 minutos. único susto que o Glorioso levou foi com um pênalti marcado após toque no braço de Alexander Barboza. Lucas foi pra batida e jogou pra fora.

Na segunda etapa, o Botafogo recuou e deixou o adversário gostar do jogo. Aos 41 minutos, Calleri, de cabeça, empatou o jogo e forçou a disputa de pênaltis. Foi aí que a estrela de Jhon brilhou, pegando o pênalti Rodrigo Nestor. Matheus Martins colocou o Fogão na semifinal da Libertadores após 51 anos.

Queda de dirigível

Antes de a bola rolar, um pequeno acidente parecia um prenúncio do que ia acontecer no Morumbis. Em Osasco (SP), um dirigível contratado pelo São Paulo caiu e fez maior estrago. O piloto teve ferimentos leves.