Botafogo-SP fecha com técnico Márcio Zanardi para reta final da Série B

O Botafogo-SP agiu rápido e acertou com seu novo técnico para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Márcio Zanardi, de 46 anos, ex-São Bernardo, que estava livre no mercado após deixar o Goiás.

Zanardi chega com os auxiliares Caco Espinoza e Bebeto Sauthier. Ele já assistirá o jogo contra o Vila Nova, em Goiânia (GO), mas o time será comandado por Ivan Izzo, auxiliar técnico do clube. O profissional vai substituir o português Paulo Gomes, demitido na quarta-feira após má sequência na Série B, com o Botafogo voltando a ser ameaçado pelo rebaixamento.

Márcio Zanardi foi técnico do São Bernardo de 2021 até o Paulistão de 2024. O time fez excelente campanha na fase de grupos, com 21 pontos. O Grupo D foi muito equilibrado e as vagas ficaram com São Paulo e Novorizontino, que fizeram 22 pontos.

Mesmo com a eliminação, Zanardi chamou atenção do Goiás, que o contratou para a Série B e a Copa do Brasil. Ele foi demitido no início de agosto com 21 jogos, oito vitórias, quatro empates e nove derrotas. Zanardi também já passou pelas categorias de base do próprio São Bernardo, além de Osasco Audax, Corinthians, Portuguesa, Guarani e Santos.

O Botafogo está há três jogos sem vencer. Empatou sem gols na última rodada com o CRB e antes foi derrotado por Novorizontino, por 2 a 0, e Santos, por 1 a 0. Com a má sequência, o Botafogo aparece em 15º lugar, com 31 pontos, apenas dois a mais do que o Brusque, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 29. O time paulista, porém, tem um jogo atrasado diante do Guarani.

O jogo diante do Vila Nova, pela 29ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O adversário é quinto colocado, com 45 pontos.