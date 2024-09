Luan Dias faz exames e não tem lesão grave, mas desfalca o Guarani na Série B

O Guarani teve uma notícia que trouxe alívio para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Luan Dias, que teve uma entorse no joelho, realizou exames que descartaram uma lesão mais grave. Embora ele ainda seja desfalque para o duelo com o Avaí, a situação poderia ser bem pior.

Existe a expectativa de que ele esteja à disposição no jogo seguinte, em 5 de outubro, em duelo direto com o Ituano. No jogo contra o Operário, o jogador levou a pior em dividida e saiu do gramado sem conseguir apoiar o pé esquerdo no chão, já aos 50 minutos do segundo tempo.

As opções para o técnico Allan Aal são o volante Pierre, que pode jogar mais adiantado, e Estevão, meia de origem emprestado pelo Internacional. Marlon Douglas também seria opção, mas ele se recupera de lesão muscular na coxa.

O atacante Reinaldo é baixa certa, pois foi expulso. O zagueiro Douglas Bacelar, que teve um desconforto na coxa. O goleiro Vladimir retorna após dois jogos de suspensão, mas precisa brigar pela vaga com Pegorari.

Na última rodada, o Guarani perdeu para o Operário, por 1 a 0, fora de casa. Com isso, segue na lanterna (20º) com 24 pontos, três a menos do que o 19º CRB, com 27, e seis a menos do que o Paysandu, primeiro fora do Z-4, em 16º com 30.

O time paulista tem um jogo atrasado diante do Botafogo. A partida contra o Avaí, pela 29ª rodada, será realizada na segunda-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O adversário tem 40 pontos em nono lugar.